Da Napoli al mondo intero: arriva uno spettacolare evento di Wrestling internazionale

Il 26 novembre 2026 Napoli sarà protagonista di un incontro sportivo senza precedenti: al Palapartenope di Fuorigrotta il grande wrestling internazionale si prepara a fare il suo spettacolare ritorno con un appuntamento davvero imperdibile, pensato per entusiasmare sia gli appassionati di lunga data sia le famiglie in cerca di una serata d’intrattenimento originale e travolgente.

Il grande Wrestling a Napoli: l’evento al Palapartenope

Il Palapartenope diventerà la cornice d’eccezione per uno degli eventi più attesi dell’intero calendario della New Wrestling Evolution, che porta nel capoluogo campano la primissima edizione della European Warrior Cup. Si tratta di un trofeo speciale istituito con un profondo valore simbolico, nato per rendere omaggio alla memoria e all’eredità spirituale di Ultimate Warrior, leggenda immortale della disciplina che ha segnato un’epoca e fatto sognare intere generazioni di fan in tutto il mondo.

Il momento clou della serata sarà caratterizzato da una formula di gara assolutamente inedita e mozzafiato, una Battle Royal ad altissima tensione che vedrà sul ring otto selezionati talenti del panorama europeo. Il ritmo della contesa si preannuncia incalzante e privo di pause: i lottatori faranno infatti il loro ingresso sul quadrato uno alla volta, a distanza di appena sessanta secondi l’uno dall’altro, trasformando il ring in un vero e proprio campo di battaglia. L’atleta che riuscirà a superare ogni avversario, resistendo a colpi di scena e alle inevitabili alleanze temporanee, non solo conquisterà l’ambito trofeo e la palma di lottatore più forte d’Europa, ma staccherà anche un prezioso pass per correre direttamente verso il prestigioso Intercontinental Championship.

Per l’occasione, è stato scelto un cast di caratura mondiale. Tra i grandi nomi annunciati dalla federazione spiccano figure dal richiamo internazionale come Raja Dhesi, già campione mondiale WWE e Chris Masters, famoso in tutto il mondo per la sua maestosa imponenza fisica e per la celebre mossa finale “Masterlock”. Non mancheranno inoltre talenti del calibro di A-Buck e l’attesissima sfidante tra due autentiche icone come Mil Muertes e Vampiro, pronti a dare vita a un incontro speciale dagli altissimi contenuti emotivi.

Ad amplificare la portata dell’evento vi è poi una novità fondamentale: l’intero show sarà ufficialmente registrato per la televisione, destinato alla trasmissione nei palinsesti internazionali. Questa importante produzione televisiva trasformerà la struttura napoletana in un vero e proprio studio televisivo, garantendo un’atmosfera ancora più carica di energia.

Il pubblico presente sulle gradinate del PalaPartenope non sarà quindi un semplice spettatore, ma diventerà parte integrante dello spettacolo, contribuendo con il proprio calore e con le proprie scenografie spontanee a creare la cornice perfetta per le telecamere. Tra giochi di luci di ultima generazione, imponenti maxischermi, musiche d’ingresso personalizzate ed effetti pirotecnici, la serata si preannuncia come una vera e propria festa dello sport e dello spettacolo dal vivo. I biglietti per assistere all’evento e partecipare a questa storica registrazione televisiva sono già disponibili tramite tutti i consueti circuiti di vendita autorizzati, a partire da TicketOne.