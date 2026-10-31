Litiga con la fidanzata poi lo trovano morto, la tragedia in Campania: aveva 26 anni

Tragedia in provincia di Benevento dove un ragazzo di soli 26 anni sarebbe stato trovato morto, dopo essersi tolto la vita. A ritrovare il cadavere, nella notte, sarebbe stato un suo amico.

Benevento, trovato morto ragazzo di 26 anni

Il 26enne beneventano, cha lavorava come cameriere in pizzeria, sarebbe stato trovato dall’amico legato con una sciarpa alla ringhiera delle scale. Il ritrovamento si sarebbe verificato intorno alle 4 di notte, presso l’abitazione della vittima al rione Triggio.

Di qui l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno effettuato gli accertamenti del caso per dare il via alle indagini. Al momento, come rende noto Il Mattino, al centro delle indagini ci sarebbe un litigio tra la vittima e la sua fidanzata, confermata sia dall’amico che dalla ragazza.

Il giovane che ha ritrovato il corpo senza vita dell’amico, quella sera avrebbe assistito ad una lite di coppia, culminata con la decisione della ragazza di lasciare l’abitazione dove conviveva con il compagno. Una scelta che avrebbe gettato il 26enne in uno stato di profonda depressione.

Proprio per questo il giovane avrebbe chiamato più volte l’amico ma, non riuscendo a raggiungerlo telefonicamente, si sarebbe poi presentato sul posto, ritrovandolo cadavere. Anche la convivente avrebbe poi confermato la versione della lite. Si sarebbe, dunque, trattato di un gesto estremo.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.