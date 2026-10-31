Travolto da una moto mentre attraversa la strada a Napoli, schianto fatale: è morto

Nella serata di ieri, un grave incidente si è verificato a Napoli, in via Pietro Castellino, causando il decesso di un uomo, morto dopo essere stato travolto da un motociclo.

Incidente a Napoli, morto mentre attraversava la strada

Lo schianto si sarebbe verificato intorno alle 19:15, all’altezza del civico 155, nel tratto compreso nella parte alta della strada in direzione via Antonio D’Antona. La vittima, un uomo di 76 anni, era in fase di completamento di attraversamento della carreggiata quando è stato investito da un motociclo condotto da un 51enne.

Le condizioni del pedone sono apparse immediatamente molto gravi. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Cardarelli, dove alle ore 01:00 ne è stato constatato il decesso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che ha eseguito i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione dell’accaduto.

Il motociclo è stato sottoposto a sequestro e al conducente è stata ritirata la patente di guida. L’uomo è stato inoltre sottoposto agli accertamenti urgenti previsti dalla normativa vigente, finalizzati alla verifica dell’eventuale stato di alterazione psicofisica. La salma è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale ed è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le determinazioni di competenza, compresa l’eventuale disposizione dell’esame autoptico.

Sono tuttora in corso le indagini da parte del personale dell’Infortunistica Stradale, che sta provvedendo all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e all’individuazione di eventuali testimoni, al fine di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro