Torre, tanti cani in cerca di casa. Ci sono Red, Laika e molti altri: come adottare

Il Comune di Torre del Greco lancia la campagna Adotta un Cane per sensibilizzare la cittadinanza all’adozione canina e regalare una famiglia agli animali meno fortunati.

Torre del Greco lancia Adotta un Cane

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba, con l’assessore al benessere animale Annarita Ottaviano, lancia la campagna di sensibilizzazione all’adozione canina per comunicare ai cittadini la possibilità di adottare oltre 50 amici a quattro zampe, bisognosi di amore e di affetto.

Sono tanti i cani in cerca di casa: c’è Red, un maschio di 9 anni, e la femminuccia Conny di 4 anni ma anche Nonno Spillo e Nero, di 6 anni, Laika di 5 anni, Ambra di 8 anni, Nonno Swift di 13 anni. Chiunque può procedere all’adozione di questi e tanti altri pelosetti rivolgendosi al canile Pineta Dog (in via Ferrovia, località Pontericcio, Giugliano in Campania) ai seguenti recapiti: info@canilepinetadog.it, 08119045540, whatsapp 3335700200/ 3939821195.

Chi è intenzionato ad adottare può riferirlo anche al Comune di Torre del Greco contattando gli addetti al numero whatsapp 3386436718 o tramite l’indirizzo igienesanita.torredelgreco@asmepec.it. “L’adozione consapevole di un cane bisognoso e meno fortunato è un gran bel gesto che ciascuno di noi può regalarsi” – si legge nella locandina dell’iniziativa.

Intanto, nella stessa giornata, il Comune di Napoli ha lanciato la selezione per volontari da impiegare nel centro comunale La Collina di Argo, dedicato all’accoglienza dei cani che possono essere adottati dai cittadini.