Bonifica al Porto di Torre del Greco: rimossi quintali di rifiuti e copertoni da camion

Un’importante operazione di bonifica al Porto di Torre del Greco. L’operazione è stata portata avanti questo fine settimana dalla Guardia Costiera di Torre del Greco in coordinamento con le Associazioni di Volontariato Arcipesca e Centro Sub Torre del Greco, condotta dall’Autorità Marittima in supporto del competente Settore della Regione Campania.

Bonifica dei fondali nel Porto di Torre del Greco

La bonifica è stata condotta nei fondali prospicenti la banchina di Ponente, all’interno dell’area portuale corallina. È stato così possibile rimuovere numerosi rifiuti presenti sui detti fondali ed al successivo smaltimento dei medesimi a cura del Comune di Torre del Greco.

Rimossi 11 quintali di rifiuti e 5 grossi copertoni

Nel dettaglio, durante la prima mattinata dell’11 marzo, i suddetti volontari hanno provveduto, sotto il coordinamento e la costante vigilanza del personale della Guardia Costiera, a rimuovere dai fondali portuali circa 11 quintali di rifiuti, per lo più bottiglie di vetro, materiale plastico, ferroso e legno. Nel corso delle operazioni, è stata, poi, rilevata la presenza di cinque copertoni, dei quali tre di notevoli dimensioni, verosimilmente appartenenti ad autoarticolati e depositati sui fondali da moltissimo tempo, i quali, sempre attraverso il coordinamento della Guardia Costiera, sono stati recuperati e conferiti a discarica con l’ausilio della gru della Ditta Ceparano.

Non sarà un’esperienza isolata

Le operazioni di bonifica appena effettuate non resteranno un’esperienza isolata: la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, continuerà il proprio impegno diretto a garantire la vigilanza e la sicurezza degli ambiti portuali, nel più ampio ambito istituzionale di tutela e salvaguardia dell’ambiente marino e costiero, con il necessario ed imprescindibile coinvolgimento e supporto di tutte le altre istituzioni locali che, a vario titolo, operano in tale delicato e complesso settore.