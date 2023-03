Torre del Greco ed altre zone del Vesuviano si preparano ad accogliere il Giro d’Italia 2023 in programma l’11 maggio. La prestigiosa competizione sportiva torna ancora una volta a Napoli, stavolta arricchendo il proprio itinerario con le bellezze della zona posta a ridosso del Vesuvio. Ad annunciarlo è il sindaco torrese, Giovanni Palomba.

Torre del Greco e i luoghi del Vesuviano protagonisti al Giro D’Italia 2023 di Napoli

Questa mattina, il primo cittadino di Torre del Greco ha preso parte all’incontro in Città Metropolitana per sottoscrivere il protocollo d’Intesa inerente l’organizzazione logistica per lo svolgimento delle tappe della competizione ciclistica più importante d’Italia che riguarderanno la zona Vesuviano-Costiera.

“Ho siglato, in pomeriggio alla presenza del Presidente della Città Metropolitana di Napoli, On.le Prof. Gaetano Manfredi – e insieme agli altri sindaci dei comuni della Provincia napoletana – accompagnato dall’Assessore allo sport Giuseppe Speranza, e dal Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Visone – il protocollo d’intesa per i comuni che rientreranno nelle tappe della Maglia Rosa. A Torre del Greco, si correrà il prossimo 11 Maggio” – ha annunciato il sindaco.

Giro d’Italia 2023 a Napoli: il percorso

Entra, dunque, nel vivo l’organizzazione della sesta tappa del Giro d’Italia 2023 a Napoli, da molti definita la più bella al mondo, per il percorso mozzafiato tra mare, Vesuvio e Costiera. La Corsa Rosa vedrà i corridori partire dal capoluogo, attraversare l’area interna del Vesuvio fino a Pompei e alla sua area archeologica, salire sul valico di Chiunzi per planare su Ravello e Amalfi, per poi raggiungere Positano.

Gli atleti risaliranno poi la penisola sorrentina e la fascia vesuviana costiera giungendo, infine, nuovamente a Napoli. A firmare il documento, oltre ai sindaci Manfredi e Palumbo anche i sindaci e i delegati dei Comuni di Boscoreale, Castellammare di Stabia, Cercola, Ercolano, Massa Lubrense, Meta, Ottaviano, Piano di Sorrento, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Agnello, Sant’Anastasia, Sant’Antonio Abate, Somma Vesuviana, Sorrento, Terzigno, Torre Annunziata e Vico Equense.