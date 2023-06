Bruno Caneo è sempre più vicino ad essere il nuovo allenatore della Turris. La trattativa della società per il tecnico sardo ha avuto un importante sviluppo negli ultimi giorni ed ora si attende solamente di trovare l’accordo per la buonuscita dell’attuale allenatore Gaetano Fontana (ha un contratto fino al 2024). L’incontro con l’allenatore calabrese è previsto per settimana prossima, dunque le varie ufficialità saranno previste in quei giorni salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo secondo.

Turris-Caneo, un matrimonio che fa sognare

Ogni tifoso corallino ha come ricordo di questi anni l’incredibile squadra che Bruno Caneo ha assemblato e plasmato nella stagione 2021/2022, con i corallini che prima hanno stupito l’Italia intera battendo le grandi corazzate del girone C, poi hanno conquistato un posto nei play-off, persi nella sfortunata trasferta di Foggia. Da questa base vuole ripartire il presidente Colantonio che a tutti i costi ha rivoluto il tecnico sardo per un nuovo progetto a lungo termine. L’offerta infatti è basata su un contratto triennale, parole d’ordine; bel gioco e divertimento. Proprio come la prima Turris targata Caneo.

Fontana si trova la strada sbarrata

Se da un lato c’è chi se la ride (Caneo) dall’altra c’è il tecnico Gaetano Fontana, che dopo una buona salvezza diretta che sembrava quasi impossibile qualche mese fa, si ritrova di colpo lontano dalla società che tanto aveva puntato su di lui nel mese di gennaio. Il tecnico dopo il primo incontro con la società sembra aver capito che la possibilità di un continuo con la squadra di Torre del Greco è quasi a zero e dunque è costretto a cercarsi una nuova sistemazione (Lucchese favorita tra le pretendenti). Per ora però bisognerà aspettare settimana prossima poiché Fontana non ha ancora trovato un accordo per la buonuscita e sarà dunque fondamentale l’incontro che ci sarà tra lunedì e mercoledì per saperne di più del futuro della Turris.