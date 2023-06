Turris, Leonetti e altri 7 dicono addio. Cosa succederà a Giannone e Taugourdeau

Siamo arrivati al 30 giugno e in termini calcistici significa la fine di molti contratti. Nel caso della Turris ci sono molte spigolose situazioni che si aggiungono a quelle di chi non ha il contratto in scadenza, ma si sta guardando attorno per capire del proprio futuro. I nomi dei partenti sono oramai quasi certi mentre altri oggi hanno salutato Torre del Greco per l’ultima volta, ma c’è qualcuno che vuole conoscere il prossimo allenatore prima del decidere sul da farsi.

Leonetti e Perina salutano la Turris

Tra chi è certo di partire ci sono, su tutti, Leonetti e Perina: i due non hanno rinnovato il contratto e dunque oggi scade la loro permanenza a Torre del Greco. Il primo è una grandissima perdita (a maggior ragione in caso di ritorno di Bruno Caneo), trascinatore nel 2022 mentre quest’anno quando gli infortuni gli hanno dato tregua ha dimostrato di essere ancora decisivo, salvando la squadra in più di un’occasione. Sull’attaccante ci sono le big del girone C, tra cui il Crotone che nelle settimane scorse ha dimostrato interesse per il calciatore pugliese.

Per Perina invece il discorso è diverso: il portiere era oramai finito lontano dai radar e dietro a Fasolino nelle gerarchie di Fontana. Con tutta probabilità ritornerà in Puglia.

Gli altri a salutare sono anche Haoudi, Boccia e Rizzo. I tre sono arrivati in prestito alla Turris e solo il terzo ha una piccola possibilità di ritornare. Il primo probabilmente dopo il ritorno a Frosinone sarà girato di nuovo in prestito mentre Boccia una volta tornato a Cagliari sarà spedito (sempre in prestito) o ad Ancona oppure a Pontedera (dove c’è Max Canzi ad aspettarlo). Stesso destino anche per Ercolano che ritornerà a Genova, sponda blucerchiata e per Schirò e Ruffo Luci che torneranno alle proprie basi.

I dubbi legati al futuro di Giannone e Taugourdeau

Il capitano dei corallini Luca Giannone è il più grande punto di domanda della rosa corallina. Dopo una stagione di luci ed ombre, complice anche una serie di infortuni mai totalmente superati (sotto ammissione di Fontana) sta riflettendo anche lui sul futuro. Innanzitutto aspetterà prima di capire chi sarà il prossimo allenatore e poi discuterà del futuro con la società. Su di lui ci sono già una serie di club sia di Serie C che Serie D che vorrebbero il fantasista, ma per ora tutti i discorsi sono rinviati di qualche settimana.

Per Anthony Taugourdeau il discorso è molto più complicato da affrontare. Il calciatore quest’anno è scomparso dai radar nel mese di dicembre e dopo un litigio con la società (per il rifiuto sul trasferimento all’Olbia) non ha mai più toccato campo ed è sempre rimasto in panchina. Su di lui ci sono ancora delle offerte grazie soprattutto al suo curriculum, ma come successo a gennaio, il calciatore è ancora tentennante su un eventuale cessione. La Turris non esclude poi la possibilità di svincolarlo (pagando una penale).

Fasolino e gli occhi della Serie A

Altra questione sorta nelle ultime settimane è quella legata a Gaetano Fasolino. Il portiere che tanto ha stupito e fatto bene nella seconda metà di stagione ha meritato le attenzioni di tantissimi club tra cui alcuni di Serie B ma soprattutto quelli di Roma e Salernitana, con i granata che hanno tentato più di un semplice sondaggio per il portiere. Per ora non ci sono altri aggiornamenti e anche qui si aspetterà la parola del futuro allenatore.