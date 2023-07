VIDEO/ In spiaggia a 10 euro, Lunella: “Vorrei mettere a disposizione 5 ombrelloni gratis”

Fausto Lunella, storico titolare del Lido Tritone e presidente della cooperativa che unisce gli stabilimenti balneari della Litoranea, parla dell’iniziativa per portare in spiaggia il mercoledì le famiglie in difficoltà economica al prezzo di 10 euro.

Spiaggia a 10 euro il mercoledì, Lunella precisa: “Non è questa la solidarietà”

Lido Conchiglia, La Vela Beach, Lido Incantesimo e Lido Tritone: sono quattro gli stabilimenti di via Litoranea a Torre del Greco che si sono uniti nell’iniziativa del “mercoledì solidale“. Offrire la possibilità alle famiglie con scarse possibilità economiche di andare al mare ed usufruire di due lettini ed un ombrellone al prezzo totale di 10 euro. Ma Fausto Lunella, decano dei gestori balneari torresi che si è fatto portavoce sui social dell’iniziativa, smentisce subito la definizione: “Non chiamiamola solidarietà: è un iniziativa affinché la gente venga al mare, anche chi non ha molte possibilità” – sottolinea Lunella – “la solidarietà è un’altra cosa“.

E Lunella lancia ai colleghi e all’amministrazione comunale l’idea che potrebbe davvero rivelarsi un gesto benefico nei confronti di chi non può permettersi una giornata in spiaggia: “Io sarei pronto a mettere a disposizione 4/5 ombrelloni al giorno gratuitamente a famiglie bisognose certificate dal comune. Però se anche gli altri stabilimenti fossero tutti d’accordo. Siamo in 12, se ognuno concede 5 ombrelloni sono 60 famiglie che ogni giorno vengono al mare senza pagare: io ci sono“.

Una sinergia tra i gestori che sull’iniziativa del mercoledì a 10 euro non è stato possibile trovare: “Abbiamo proposto a tutti i soci della cooperativa quest’idea, ma non è stata accettata: quindi abbiamo deciso di portarla singolarmente avanti noi quattro“, spiega Fausto Lunella.

Lunella invita i torresi ad amare il loro mare: “È passata l’epoca dei pomodori sull’acqua”

Ma quanto costerebbero due lettini ed un ombrellone senza l’iniziativa? 16 euro i giorni feriali, 20 il sabato e 25 la domenica. Cifre che portano inevitabilmente a confronti con le località vicine e fanno da pesante contrappeso alla situazione economica di tante famiglie che scelgono, a parità di condizioni del mare, di usufruire delle spiagge libere o di conservare i pochi risparmi per condensare le vacanze in pochi giorni, magari lontano dalla spiagge nere città del corallo.

Quella del mercoledì a 10 euro è quindi più simile ad una promozione che ad un atto benefico: “Ma la nostra solidarietà è che se scendono 3 o 4 persone in quei 10 euro non ci sono problemi: possono usufruire di tutti i servizi che un lido attrezzato può dare. Ed io personalmente offrirò anche un gelato o un dolcetto ai bambini, per fare anche la loro gioia“.

Una promozione che nasce sostanzialmente, secondo Lunella, per rispondere a due esigenze: respingere le voci che lamentano del mare sporco a Torre del Greco e calmare le polemiche sull’aumento dei prezzi degli stabilimenti balneari. Sul primo punto, Fausto è particolarmente attivo sui social pubblicando ogni giorno un video con le condizioni delle acque: “Ma la gente mi risponde che si tratta di video vecchi. E allora dico: venite a vedere. Le persone ricordano ancora dei pomodori, delle carcasse di animali sull’acqua, tutte cose che arrivavano dal fiume Sarno. Lo ricordo anche io perché faccio questo lavoro da 47 anni, e mi buttavo in acqua personalmente per ripulire. Ma quei tempi sono passati“.

E sui prezzi degli stabilimenti precisa: “Abbiamo concordato delle tariffe come cooperativa ed è nostra intenzione rispettarle. I prezzi non sono aumentati da due anni a questa parte, nonostante tutti sapete che in giro è aumentato tutto. E lo abbiamo fatto per cercare di andare avanti con il lavoro ma le spiagge restano vuote“.