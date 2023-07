Colantonio presenta la nuova Turris: “Quest’anno vogliamo divertirci”

La Turris apre ufficialmente la nuova stagione con la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Bruno Caneo. Ai microfoni della stampa oltre il tecnico ha parlato anche il presidente Antonio Colantonio che ha fatto il punto sulla stagione che sta per iniziare ed ha spiegato tutto ciò che è successo all’interno dell’ultima stagione in quel di Torre del Greco.

Le parole di Colantonio

Di seguito le parole introduttive del presidente corallino: “Quest’anno siamo qua di nuovo per fare una Turris che ci faccia divertire come mi ha fatto divertire in passato. E che riesca a darci molte soddisfazioni e risentirla nelle televisioni con i complimenti e come esempio. Ecco il motivo di un ritorno a Caneo e spero di rivedere il calcio che abbiamo visto in passato. E’ vero non tutti gli anni sono uguali ma cercheremo di costruire un organico per una stagione piena di divertimento e mi auguro di rimanere in questa prestigiosa categoria”.

Sul difficile periodo e l’ottimo rapporto col sindaco Mennella: “Tante cose mi hanno fatto cambiare idea in questi mesi. Si sta creando un gruppo ed una sinergia che mi aiuterà a tirare avanti verso gli obiettivi. Le istituzioni vanno benissimo, con Mennella mi ha colpito la vicinanza alla Turris facendo cose concrete. Per oggi le istituzioni camminano a braccetto con la Turris. Quest’anno ho fatto tante trattative, tante persone mi hanno detto delle fesserie. Se oggi qua ci sono i fratelli Colantonio e Mario Russo, vuol dire che gli altri che hanno parlato non hanno detto nulla di concreto, questa era la situazione a maggio. Mio fratello mi ha dato la forza di continuare. Ringrazio le persone che hanno messo la loro forza per far iscrivere la Turris al prossimo campionato senza problematiche, ne problemi vari. Ho visto tante iscrizioni, ma la Turris è una delle poche con una fideiussione bancaria”.

Su Bruno Caneo: “Caneo l’ho scelto quando è andato via un anno fa, perché voleva rimanere, però è giusto, avevamo obiettivi differenti e ci siamo lasciati nel modo migliore possibile, chi meglio di Caneo per ripartire”.