Legambiente ha analizzato il mare della Litoranea: balneabile anche se a volte è “sporco”

Il mare in corrispondenza di via Litoranea è balneabile secondo Legambiente. Il monitoraggio effettuato sui campionamenti ha dato risultati entro i limiti. Legambiente, attraverso la storica campagna Goletta Verde, ha presentato i risultati dei campionamenti effettuati tra il 27 giugno ed il 5 luglio in Campania: sono stati monitorati 5 punti nella provincia di Caserta, 14 nella provincia di Napoli e 14 in quella di Salerno.

Legambiente a Torre del Greco: mare balneabile sulla Litoranea

Per quanto riguarda la città di Torre del Greco l’attività di monitoraggio è stata realizzata in corrispondenza dell’impianto di via Ponte della Gatta, dando risultati entro i limiti e stabilendo dunque la balneabilità in tutta sicurezza per cittadini e turisti.

Come vengono eseguiti i prelievi

I prelievi di Goletta Verde vengono eseguiti da tecnici, volontari e volontarie di Legambiente. L’ufficio scientifico dell’associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando i laboratori sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, Escherichia coli). Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni regione.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Mare balneabile anche se a volte appare “sporco”

Da giorni, a Torre del Greco ed in particolare sulla Litoranea, è in corso il dibattito sul mare che spesso si presentava sporco, con delle chiazze che galleggiavano sulla sua superficie. Il monitoraggio di Goletta Verde si riferisce alla presenza in mare di Enterococchi intestinali e/o Escherichia coli. Una concentrazione entro i limiti non vuol dire che il mare sia necessariamente limpido o non possa presentare altre criticità che ne rendono l’aspetto poco gradevole.