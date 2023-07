Torre, Francesca Pia sta meglio: la 19enne travolta dalle macerie è fuori pericolo

Migliorano le condizioni di Francesca Pia, la ragazza di 19 anni estratta viva dalle macerie a seguito dal crollo del palazzo a Torre del Greco. La prognosi resta riservata ma per fortuna, secondo i medici, la giovane è fuori pericolo.

Crollo Torre del Greco, ferita Francesca Pia: la ragazza sta meglio

In pochi minuti, nella tarda mattinata di ieri, lo stabile di Corso Umberto si è letteralmente sgretolato, riducendosi ad un ammasso di pietre. Per fortuna – se di fortuna si può parlare – non si registra alcun decesso, solo alcuni feriti. La più grave è la 19enne Francesca Pia che avrebbe riportato fratture multiple in diverse parti del corpo.

I primi cittadini accorsi sul posto avrebbero avvertito le urla della ragazza, sepolta dai calcinacci, avviando tempestivamente la macchina dei soccorsi. La cittadina, che al momento del crollo si trovava all’interno della sua abitazione, è stata estratta viva e trasferita d’urgenza in ospedale per il ricovero in terapia intensiva.

Secondo le testimonianze dei presenti, la 19enne aveva le gambe bloccate e in molti si sono attivati per rimuovere, a mani nude, le pietre che ricoprivano il suo corpo. Di pochi minuti fa la notizia che tutti aspettavano: Francesca Pia sta meglio e, stando a quanto reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, non è in pericolo di vita.

La ragazza sarebbe stata sottoposta ad un intervento per una frattura al femore. Per quelle al bacino e alle vertebre probabilmente si valuterà la possibilità di non procedere con interventi chirurgici. La prognosi, al momento, resta riservata.