“Il palazzo aveva problemi”, ipotesi di crollo colposo: 25 indagati a Torre del Greco

Sul cedimento del palazzo di Torre del Greco, avvenuto nella mattinata di domenica, si fa strada l’ipotesi di crollo colposo: al momento, stando a quanto conferma l’Ansa, sono 25 le persone indagate, raggiunte in queste ore dagli avvisi di garanzia emessi dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Crollo palazzo a Torre del Greco: 25 persone indagate

La palazzina a tre piani che si è sgretolata rovinosamente poco dopo le 11 di domenica, si trovava nel pieno centro di Torre del Greco, tra Corso Umberto I e vico Pizzo. Una tragedia annunciata a detta di alcuni cittadini che avrebbero sottolineato: “Qui gli edifici sono molto vecchi ma quello in particolare aveva problemi, si sapeva”.

Pare che lesioni e altri segni di pericolo fossero già visibili dalla facciata esterna. Anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, giunto sul posto per un sopralluogo, ha denunciato lo stato di incuria di alcune palazzine torresi, invocando interventi di messa in sicurezza.

Motivi che hanno spinto la Procura di Torre Annunziata ad aprire un fascicolo di indagine di crollo colposo per verificare le reali cause del cedimento e far luce su eventuali responsabilità. Per atto dovuto, 25 persone sono state iscritte nel registro degli indagati: si tratta della consueta prassi, necessaria per il prosieguo degli accertamenti ma che, almeno per il momento, non rappresenta alcuna prova di colpevolezza.

Ad essere indagati sarebbero alcuni proprietari dell’immobile, tecnici e dirigenti con l’incarico di effettuare operazioni di controllo. Per fortuna non si sono registrati decessi, soltanto 3 feriti, tutti giudicati fuori pericolo. E’ stata Francesca Pia, una ragazza di 19 anni, a riportare le lesioni più gravi, rendendo necessario il ricovero in terapia intensiva. Dagli ultimi aggiornamenti è emerso, tuttavia, un miglioramento delle sue condizioni.