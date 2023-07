Domenica 30 luglio 2023 VesuvioLive trasmetterà la diretta streaming della processione di Sant’Anna a Postiglione da Torre del Greco: la trasmissione partirà dalle ore 18.00.

Per la prima volta la processione di Sant’Anna a Postiglione in diretta streaming su VesuvioLive

E’ questo il culmine dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna, dopo una settimana di ricchi festeggiamenti, sagre e musica. La statua della patrona viene portata a spalle dai fedeli attraverso le vie della contrada Mortelle. L’uscita è prevista per le ore 18.30 ed il rientro in parrocchia in tarda serata.

Il programma della processione

Dopo l’uscita, il carro si dirigerà in viale Europa direzione Leopardi: raggiungerà la fermata della ferrovia di Santa Maria la Bruna per poi tornare indietro. Transiterà nuovamente alle spalle della sua parrocchia andando verso via Litoranea che percorrerà fino all’incrocio con via Ponte della Gatta. Da lì tornerà indietro verso via Santa Maria La Bruna. Questo il percorso in linea di massima, ma per l’evento è come sempre prevista una grande partecipazione popolare poiché il carro raccoglierà l’abbraccio anche di tante piccole strade minori e traverse della zona mare.

Numerosi saranno i momenti di preghiera e i tradizionali ristori offerti dai fedeli ai portatori della statua sacra. Previsti, come ogni anno, anche numerosi omaggi pirotecnici.

Don Lorenzo: “I parrocchiani sono i protagonisti della festa”

“I parrocchiani sono i protagonisti della festa, qui è molto sentita” – le parole di Don Lorenzo Pernice – “Questa festa accoglie persone anche che non sono della zona di Postiglione, Santa Maria La Bruna, e Litoranea. Sant’Anna è patrona delle partorienti e tante vengono a mettersi sotto la sua protezione”. Il parroco lancia un monito, affinché la forte partecipazione di questi giorni sia sprone per accendere un senso di collaborazione e raccoglimento tra le persone: “S.Anna deve essere motivo di evangelizzazione, di avere una fede viva, ardente. La festa è il momento dello stare insieme, dell’aggregazione e lì c’è la presenza di Dio. Ma dobbiamo vivere questa fede anche dopo che la festa sarà finita”.

“Chi deve emigrare per lavoro, non perda le radici: siate orgogliosi del vostro quartiere”

VesuvioLive trasmetterà per la prima volta, in diretta streaming, la processione di S.Anna domenica sera a partire dalle ore 18.00: un momento che si preannuncia molto seguito perché il quartiere di Postiglione è soggetto, come tanti altri della provincia di Napoli, ad un forte fenomeno di emigrazione. Per questi cittadini che non saranno fisicamente presenti, ma potranno comunque seguire il percorso del carro per le vie del loro quartiere natìo, Don Lorenzo riserva parole speciali: “Mi si stringe sempre il cuore quando ci sono ragazzi, coppie, che vengono da noi a dire che devono andare via, al nord, perché qui non c’è lavoro. A loro chiedo di non dimenticare la loro radice, non dimenticate le belle tradizioni che ci hanno trasmesso i nostri padri: siate orgogliosi di essere gente di Postiglione, della Litoranea, di queste zone”.