Voucher per l’asilo nido a Torre del Greco, pubblicato il bando: come e quando fare domanda

Per le famiglie che hanno bisogno di un asilo nido a Torre del Greco, è stato pubblicato sul sito del comune un bando per l’erogazione di contributi sotto forma di voucher e la messa a disposizione di posti pubblici, per bambini fino a 3 anni.

Asili nido a Torre del Greco, il bando è on line

Il comune di Torre del Greco ha pubblicato un bando che mette a disposizione delle famiglie con genitori lavoratori uno strumento per aiutarli a conciliare vita familiare e lavorativa, attraverso l’utilizzo dei servizi di nido e micro-nido. Con questo bando, l’Ambito Territoriale N31 riserva ai nuclei con bambini fino a 36 mesi un numero limitato di posti a titolarità pubblica ed una quantità di voucher per contribuire ai costi di affidamento dei piccoli presso strutture convenzionate sul territorio cittadino.

La quantità di posti pubblici e di voucher è limitata, pertanto qualora le domande dovessero superare le disponibilità, l’ente di Palazzo Baronale provvederà a stilare una graduatoria per determinare gli aventi diritto al bonus, valido per l’anno scolastico 2023 / 24. I voucher copriranno fino al 100% del costo del nido presso le strutture convenzionate, per reddito ISEE inferiore ai 12 mila euro, e percentuali inferiori per ISEE superiori.

SCARICA IL BANDO

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Voucher nido, come e quando fare domanda

I genitori dovranno presentare domanda utilizzando il modello presente sul sito del comune di Torre del Greco e consegnarlo all’Ufficio Protocollo sito nel complesso La Salle, oppure a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it, entro le ore 12 del 26 agosto 2023. Alla richiesta dovranno essere allegati copia del documento d’identità del richiedente, attestazione ISEE ed eventuali certificazioni ASL in caso di disabilità del minore.

Nel periodo di presentazione delle domande è attivo il servizio di segretariato sociale, presso i Mulini Marzoli, aperto il lunedì dalle ore 14,00 alle 15,30 e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 al fine di supportare gli utenti nella compilazione delle domande.

Possono richiedere il voucher le famiglie che risiedono nel comune di Torre del Greco, ma anche quelle nelle quali almeno uno dei genitori lavora nella città del corallo. Per la compilazione delle graduatorie saranno considerati prioritari i nuclei familiari che presentano prima la domanda, quelli con reddito ISEE inferiore, le famiglie con disabili e quelle con entrambi i genitori impiegati. Per ogni criterio sarà assegnato un punteggio, come riportato nel bando.