Hanno salvato altre vite gli organi di Pasquale Costabile, il 45enne di Torre del Greco che lo scorso 24 giugno ha perso la vita in seguito ad un malore improvviso accusato mentre era in casa. Non servirono le quattro ore di intervento chirurgico fatto all’Ospedale del mare, a Napoli.

Gli organi di Pasquale Costabile di Torre del Greco donati in tutta Italia

“I medici ci hanno chiamato – racconta all’Ansa la sorella Iole Costabile, 43 anni (Pasquale era il primo di quattro) – dicendoci che era sopraggiunta la morte cerebrale e visto che nella sua carta d’identità non era riportato nulla, ci hanno anche chiesto se in vita avesse mai espresso il desiderio di donare gli organi. Una cosa della quale aveva esplicitamente parlato sia con l’ex moglie sia con l’attuale compagna. Per questo abbiamo dato il nostro assenso”. Ieri ci sono stati i funerali di Pasquale, alla chiesa della Madonna del Carmine a Torre del Greco.

“Nostro fratello è stato in vita una persona generosa: aveva sempre una parola di conforto e un consiglio per tutti. E anche ora che non c’è più si è dimostrato un generoso e, pur nel dolore inconsolabile che in questo momento ci accompagna, siamo consapevoli che grazie a lui sette famiglie hanno potuto gioire”. Pasquale ha donato le cornee, i reni, il cuore ed il fegato: “Fegato che i medici ci hanno spiegato essere così grande che hanno potuto ricavarne due. Ai medici abbiamo chiesto se gli organi sarebbero rimasti solo in Campania e ci hanno risposto che sarebbero andati in tutta Italia. Ora sappiamo che una parte di Pasquale continua a vivere nel corpo di altri”.