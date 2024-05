La stagione 2023/2024 è stata sicuramente quella del “fallimento” sportivo della famiglia De Laurentiis. Con Aurelio impegnato nel ritrovare la quadra in una situazione disperata in casa Calcio Napoli, tra cambi d’allenatore, scelte folli, un mercato deludente e una squadra che sembra essere lontana parente di quella che ha regalato lo Scudetto poco più di un anno fa. Non se la cava meglio il figlio Luigi, in quel di Bari, con i galletti che dal sogno Serie A, si sono ritrovati dopo quasi un anno in una situazione opposta, con un piede in Serie C e la retrocessione che rischia di essere solo una remota possibilità.

De Laurentiis sotto scorta dopo l’aggressione al ds Polito mentre il Bari rischia la Serie C

Dal sogno Serie A spezzato all’ultimo secondo all’incubo Serie C. Gli ultimi 365 giorni del Bari sono stati un autentico inferno, molto simile, con le dovute proporzioni, a quello successo a Napoli, ironia della sorte, sempre con un De Laurentiis al comando. In vista dell’ultima giornata il Bari ospiterà il Brescia ed è costretto a vincere per evitare la retrocessione diretta in Lega Pro. Un pareggio potrebbe non bastare e sarebbe decisivo il risultato dell’Ascoli, impegnato con il Pisa in casa.

Nel mentre la scelta della Digos è stata ufficializzata. Visto l’aria tremenda che si respira tra tifoseria e società, con contestazioni continue e scontri verbali, Luigi De Laurentiis è stato messo sotto scorta. Una delle motivazioni è anche la recente aggressione subita dal ds Ciro Polito in ritorno dalla deludente trasferta di Cittadella. Il direttore diventato acerrimo nemico della piazza a seguito della difficile stagione, conferenze stampa non gradite e scelte di mercato che hanno portato il Bari a navigare in cattive acque.