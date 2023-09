Mercatorre, l’appuntamento fisso a Torre del Greco con l’artigianato e il vintage, torna per la sua IX edizione: la fiera si terrà ai Mulini Marzoli per due sere, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre 2023.

Mercatorre, la fiera del riuso a Torre del Greco

Una prima edizione autunnale improntata sul riuso, la sostenibilità ambientale e l’artigianato: torna così Mercatorre dopo la breve pausa estiva. Due serate speciali, il 30 settembre e il 1 ottobre, estendendo gli orari di apertura dalle 17:00 alle 24:00 con diverse novità ad un format che cresce nel tempo.

Non cambia però la location, ovvero l’area esterna della Stecca, all’interno dei Mulini Meridionali Marzoli, storico esempio di archeologia industriale nella città del corallo: un complesso che si cerca di rivalorizzare e riportare ad antico splendore anche con eventi del genere che fanno del ritorno al passato e della valorizzazione dell’usato il loro focus.

Espositori, street food, street art, intrattenimento musicale, giochi da tavolo, ping pong: un evento a 360 gradi per coinvolgere i visitatori: una vetrina per scoprire pezzi unici e rarità in un’atmosfera accogliente, accompagnata da un buon sottofondo musicale. In aggiunta a un’ampia varietà di articoli artigianali, mobili e abbigliamento, il programma include spettacoli e attività culturali.

Dai vinili ai fumetti, ma anche musica e street food

L’iniziativa è organizzata da Stecca e CoBar, con l’obiettivo di attirare non solo i residenti ma anche turisti e appassionati, valorizzando uno dei luoghi simbolici di Torre del Greco. Tra gli stand della fiera mercato i visitatori potranno trovare oggettistica, modernariato e retrò, dischi e vinili, artigianato, abbigliamento retro.

Gli stand della fiera torrese saranno aperti per due giorni, ripetendo la riuscita formula sperimentata a luglio scorso: porte aperte dalle 17.00 alla mezzanotte di sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre: è possibile raggiungere i Mulini Marzoli, sede di Mercatorre, seguendo le indicazioni per il porto di Torre del Greco. Il complesso si trova in via Calastro ed in questa via è anche possibile trovare parcheggio in strada.