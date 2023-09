L’EAV in vista della partita Turris-Sorrento (in programma domenica sera alle 20:45) ha deciso di mettere a disposizione una serie di bus aggiuntivi per permettere il regolare ritorno a casa dei supporters ospiti e garantire, così, l’ordine pubblico.

L’iniziativa di EAV per Turris-Sorrento e tutte le info da sapere

Il servizio partirà dalle 23:00, dunque subito dopo il termine della partita, per permettere il normale deflusso dei tifosi ospiti senza creare problemi o spiacevoli situazioni. L’iniziativa sarà naturalmente a pagamento, con l’acquisizione di un economico biglietto di massimo € 3,40.

Per l’andata invece non sarà alcun servizio bus ed ai tifosi è consigliato raggiungere Torre del Greco tramite la Circumvesuviana. Saranno, però, costretti a cambiare treno presso la stazione di Torre Annunziata, in quanto è ancora in atto la sperimentazione messa in atto da EAV sulla tratta Napoli-Sorrento.

“In occasione della partita TURRIS – SORRENTO di domenica 17 settembre 2023, al fine di favorire il deflusso dei tifosi della squadra del Sorrento in uscita dallo stadio di Torre del Greco, EAV ha disposto un servizio sostitutivo con autobus da Torre del Greco a Sorrento” – si legge nella comunicazione dell’EAV.



“Il servizio si effettuerà a partire dalla fine della partita, dalle ore 23 circa, in raccordo con le indicazioni che

daranno le FF.O. per garantire l’ordine pubblico. I bus partiranno in prossimità dello stadio di Torre del Greco(P.zza della Repubblica) ed effettueranno fermate in prossimità delle stazioni di Vico Equense, Meta, Piano, S. Agnello e Sorrento”.



Le tariffe applicate sono quelle definite dal sistema di bigliettazione regionale:

da Torre Del Greco a Vico Equense, Meta e Piano biglietto AC3 di € 2,80;

da Torre Del Greco a S. Agnello e Sorrento biglietto AC4 di € 3,40.

I titoli di viaggio sono disponibili anche sull’applicazione GoEav e su quella del Consorzio Unicocampania.