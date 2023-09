Ancora depositi illegali di rifiuti a Torre del Greco: è giunto alla redazione di VesuvioLive un filmato che immortala un uomo mentre deposita numerosi sacchi di rifiuti indifferenziati in via Ponte della Gatta, all’angolo con via Litoranea, anche in pieno giorno ed addirittura di sabato, quando è vietato confererire qualsiasi rifiuto.

Rifiuti a Torre del Greco, l’inciviltà in un video

Via Litoranea e traverse vicine: una zona che teme di essere nuovamente dimenticata dall’amministrazione dopo l’attenzione dei mesi estivi. Un quartiere “ibrido”, tra periferia residenziale e turistica, con tutti i pro e i contro della situazione: sono decine di migliaia, infatti, i cittadini che vivono nelle numerose stradine tra il lungomare e l’interno, fino alla ferrovia che taglia in due le strade che salgono verso via Nazionale.

Una di queste strade è via Ponte della Gatta: all’angolo con via Litoranea vi erano storicamente collocati una serie di cassonetti dove l’intero quartiere depositava i rifiuti indifferenziati. Questo, ovviamente, prima della rivoluzione del porta a porta, della raccolta differenziata e del calendario attualmente in vigore. Gli antiestetici bidoni, all’angolo della strada, sono spariti oltre cinque anni fa, ma molti residenti non hanno cambiato le loro abitudini e continuano illecitamente a depositare di tutto in quel punto, in barba ai cittadini che effettuano una corretta raccolta e pagano una TARI sempre più salata.

Uno sversatoio ad ogni giorno e ad ogni ora

Nel video denuncia girato da una residente si vede un uomo che, la sera del 15 settembre scorso, di venerdì, deposita degli enormi sacchi sia bianchi che neri, questi ultimi vietati perchè non permettono di riconoscere il contenuto al loro interno. La testimonianza riporta di un deposito “sistematico”, nel quale l’uomo va e viene più volte dalla vicina via Sannazzaro, con le buste in spalla: proprio questa perseveranza del soggetto ha dato tempo e modo per immortalare l’illecito.

Il mattino seguente, sempre stando alla testimonianza della nostra residente, l’area era stata nottetempo ripulita dal servizio di nettezza urbana, e tutti i rifiuti prelevati lasciando la zona pulita. Siamo a sabato 16 settembre, giorno nel quale non si conferiscono rifiuti. O almeno non si dovrebbero, perché proprio l’incivile della sera precedente viene riconosciuto e nuovamente filmato mentre, verso le ore 14.00 e quindi in pieno giorno, continua a depositare decine di sacchi enormi dal contenuto sconosciuto.

Si tratta quindi, stando alle testimonianze, della stessa persona: ma gli stessi residenti affermano che non è certamente il solo a depositare senza alcun rispetto delle regole. Sono numerose le testimonianze di persone che scaricano interi bagagliai di auto pieni di rifiuti, assi di legno, mobilia, materassi, sempre in quel punto e zone vicine. Una circostanza che trova facile riscontro poiché questi rifiuti restano spesso in strada per diversi giorni, prima di essere ritirati con aggravio di spese a danno di tutta la collettività.