Potere al Popolo torna ad occuparsi dei cittadini sul territorio di Torre del Greco con tre iniziative molto importanti per i giovani e per l’ambiente cittadino. Motivo di contrasto nell’ultimo periodo è quello legato allo smistamento illegale di rifiuti nel mare della città. Tematica su cui il movimento politico ha scritto un comunicato nelle ultime ore dove pone delle domande alla giunta comunale e regionale. Sul comunicato successivamente viene annunciata una raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare per “il Salario Minimo” e gli “Omicidi sul Lavoro”.

Il comunicato di Potere al Popolo sulla questione smistamento rifiuti in mare

Il movimento politico ha aperto così il suo comunicato: “La questione degli SVERSAMENTI delle fogne torresi direttamente in mare rischia di cadere nel dimenticatoio con la fine della stagione balneare. Ma il fenomeno non è circoscritto all’estate e la preoccupazione principale è per l’inquinamento marittimo e per le attività

economiche da questo danneggiate (ad esempio la pesca). Nella giornata di mercoledì 20 settembre abbiamo tenuto il secondo incontro con l’Assessore all’Ambiente Ramondo in merito alla depurazione delle acque fognarie di Torre del Greco che finiscono direttamente in mare senza passare per alcun trattamento, come noto e come abbiamo sollevato pubblicamente 4 mesi fa, ed in merito agli impianti di depurazione che sono fermi ormai da anni”.

Al termine di questa presentazione, vengono poste le domande fatte in passato. Spiegando gli sviluppi dall’ultimo aggiornamento da luglio: “Le domande poste durante il primo incontro di luglio sono state: Perché i depuratori sono fermi? Che tempi ci vorranno per il congiungimento delle fogne di Torre al depuratore di Foce Sarno? Come migliorare lo scarico esistente? Possiamo essere presenti al prelievo dell’Arpac? A queste domande abbiamo ottenuto la risposta che la ditta incaricata alla costruzione del

collettore al depuratore di Foce Sarno avrebbe firmato il contratto di appalto e che i lavori dovrebbero essere ultimati entro giugno 2024. Inoltre la nostra richiesta di partecipazione ai campionamenti dell’Arpac è stata ancora una volta respinta. Per questo in merito ai lavori e per avere tempi e modalità in cui verrà sanata la situazione delle acque torresi, abbiamo richiesto un tavolo al Comune che veda la partecipazione anche della ditta Gori, in qualità di gestore del ciclo delle acque reflue di Torre del Greco. Inoltre abbiamo richiesto un tavolo con la presenza della Protezione Civile per discutere dell’ulteriore problema degli incendi che si sono verificati alle pendici del Vesuvio”.

La raccolta firme per le iniziative “Salario Minimo” e “Omicidi sul Lavoro”

Al termine del comunicato, Potere al Popolo ha annunciato che domenica 24 settembre e il 1 ottobre ci sarà una raccolta firma a Leopardi di fronte alla chiesa “Buon Consiglio” per le iniziative “Salario Minimo” e “Omicidi sul Lavoro”. La prima iniziativa è sicuramente quella più vicina ai giovani, con un fenomeno che negli ultimi anni sta vivendo la sua massima espansione. L’obiettivo è quello di aggiungere un limite minimo sugli stipendi per permettere a tutti di vivere una vita degna.

La seconda iniziativa invece ha avuto già il via lo scorso 4 settembre. A seguito della strage di operai avvenuta ad inizio mese lungo la ferrovia Milano Torino. Anch’esso un fenomeno grave che nell’ultimo anno ha avuto un netto aumento. Questa tematica è stata portata in tutte le maggiori piazze d’Italia. Tra cui anche a Napoli a Porta Nolana con l’evento che ha avuto molte presenze e soprattutto firme.