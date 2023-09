Notte Sacra 2023 a Torre del Greco, oltre 60 eventi dedicati a San Vincenzo Romano: il programma

La terza edizione della Notte Sacra di Torre del Greco è stata presentata sabato 23 settembre. La manifestazione, che si terrà nei giorni 14 e 15 ottobre, è stata illustrata dal comitato promotore a giornalisti, amministrazione comunale, sacerdoti e ai cittadini presenti che hanno così scoperto il programma ed il concept grafico. A moderare la conferenza l’Associazione Wesuvio.

Notte Sacra 2023 a Torre del Greco: il programma

La kermesse celebra il quinto anno della canonizzazione di San Vincenzo Romano e si basa sui quattro percorsi del Santo: luoghi di interesse, chiese e monumenti legati alla storia di Torre del Greco e del suo Parroco Santo che disegnano una vera e propria croce sulla mappa urbana cittadina formata – appunto – dai 4 percorsi dell’evento (fede, mare, santo e ipogei).

Saranno oltre sessanta gli eventi ripartiti in tantissimi luoghi di interesse, tra cui quattordici chiese, otto edifici storici e strade cittadine, col coinvolgimento attivo di scuole di ogni ordine e grado, associazioni, comunità, artisti, musicisti e tanti volontari.

L’attenzione per il centro storico

Una macchina organizzativa molto apprezzata dal parroco Don Giosuè Lombardo, che nel suo intervento esprime anche la preoccupazione per un centro storico spesso abbandonato al degrado sociale, sul quale auspica un celere e deciso intervento dell’Amministrazione comunale e delle forze responsabili della sicurezza cittadina. Un discorso ripreso anche dall’ Avv. Luigi Mennella, sindaco della città, che rassicura i presenti elencando le azioni sulle quali l’amministrazione comunale sta lavorando, per risolvere quanto prima questa problematica.

Il coinvolgimento della periferia

A seguire l’intervento del vicesindaco Avv. Michele Polese, il quale ha appoggiato con piacere l’idea del comitato promotore di coinvolgere attivamente l’intera città e non solo il centro storico, attraverso una pedalata inaugurale la mattina del 14 ottobre. Venti km in bici per scoprire la città da nord a sud, con soste anche alle cappelle rurali della zona periferica.

Infine il Dott. Ciro Langella, vicepresidente del comitato Notte Sacra, che nel suo intervento ha definito le linee guida e gli obiettivi di questa organizzazione, che non vuole essere solo driver della festa annuale, ma di una costante azione territoriale, che attraverso la figura del Parroco Santo, possa raccontare la storia, la cultura, le eccellenze cittadine ad un ampio target di potenziali turisti, pellegrini, visitatori.

La conferenza si chiude con i ringraziamenti e i saluti finali da parte dell’Ing. Salvatore Esposito, moderatore e membro del comitato, a tutti i presenti, ma soprattutto ai numerosi sponsor, che grazie al loro contributo economico, hanno reso possibile l’edizione di quest’anno. Sulle pagine social della manifestazione è già iniziata la campagna informativa, che fino al 14 ottobre, fornirà ulteriori dettagli a tutti coloro che sono interessati a questo importante evento torrese.