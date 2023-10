Barriere vandalizzate e divelte a via Piscopia, che sarebbe chiusa al transito a causa del rischio crollo degli edifici nella zona del centro storico di Torre del Greco. Una problematica emersa lo scorso 16 luglio con il cedimento di un edificio di corso Umberto I, in cui fortunatamente e per miracolo nessuno ha perso la vita.

Barriere vandalizzate a Torre del Greco nonostante il rischio crollo

Un comportamento estremamente pericoloso, ricordando anche come è avvenuto il crollo di luglio: nessun preavviso, all’improvviso il palazzo è venuto giù. Cosa che potrebbe accadere ancora, magari proprio mentre passa un’auto o un motorino. Le barriere, segnalano i cittadini, vengono puntualmente ripristinate e sistematicamente vandalizzate: il risultato è un continuo braccio di ferro tra le istituzioni e gli incivili che mettono a rischio la propria stessa vita.

In attesa dei risultati della perizia sull’agibilità

Nei giorni scorsi i periti hanno effettuato un sopralluogo sulla staticità di alcuni edifici, per avere la possibilità di poter stabilire se le abitazioni siano agibili – e consentire il rientro degli sfollati – o meno. Al momento la questione è irrisolta, gli esiti sono attesi nelle prossime ore o i prossimi giorni.