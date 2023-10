Negli ultimi minuti è arrivata una triste notizia per tutto il mondo corallino. Nella mattinata è morto lo storico tifoso della Turris, Aniello Marasco. Una delle bandiere del tifo corallino si è spento a seguito di una malattia con cui lottava già da qualche tempo. Una delle bandiere e dei simboli di Torre del Greco ci lascia tra il dispiacere generale della piazza.

Aniello Marasco un simbolo di Torre del Greco e della Turris

Aniello Marasco era uno dei tifosissimi dei corallini, sin da giovane viveva con una passione infinita per il rosso corallo. Protagonista di mille trasferte, uno dei punti di riferimento per tutti i tifosi partendo dai più giovani. Nonostante l’età e alcuni problemi personali non ha mai fatto mancare il supporto alla causa corallina nemmeno in trasferta in cui presenziava sempre. Proprio per la sua sviscerata passione e il suo attaccamento, nell’aprile del 2022 la società rappresentata da Antonio Colantonio prima di Turris-Paganese (partita vinta 4-2 che diede la certezza dei play-off alla Turris di Bruno Caneo) ha consegnato ad Aniello una maglia celebrativa con il suo cognome e il numero 15.

Per Aniello potremo usare la frase “Il tifo non ha età”, forse le parole perfette per descrivere la passione di un tifoso diverso da tutti, sempre dal lato della Turris nel bene e nel male, nelle stagioni migliori e quelle peggiori, dai campi più importanti di Serie C a quelli di Eccellenza negli anni difficili. Sperando che la Turris possa onorare al meglio il nome di Aniello nel derby contro la Juve Stabia. Per lui definirlo “sentito” è molto riduttivo.