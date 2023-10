Caneo su Turris-Giugliano: “Dobbiamo vincere senza commettere errori. Maniero ci sarà”

La Turris si prepara alla delicata sfida di domani pomeriggio alle ore 18:30 contro il Giugliano. Altro derby dunque al Liguori che per i tifosi corallini si spera possa dare un sorriso a differenza di quello perso contro la Juve Stabia settimana scorsa. Per gli uomini di Caneo c’è sul groppone anche la sconfitta di mercoledì contro il Taranto che ha alimentato le prime critiche. In conferenza stampa oggi pomeriggio ha parlato il tecnico sardo, dando alcune novità importanti di formazione, oltre a ribadire la volontà di vincere per spazzare via le critiche e ritrovare il sereno.

Le parole di Caneo prima di Turris-Giugliano

Il tecnico dei corallini apre la conferenza parlando dell’atteggiamento richiesto in vista della sfida di domani: “Dal punto di vista caratteriale mi aspetto una Turris diversa, che abbia le motivazioni giuste per cercare di mettere la massima determinazione in un match difficile sotto l’aspetto mentale. E’ una gara alla nostra portata, la classifica è ancora buona se guardiamo l’obiettivo stagionale che è la salvezza. Dobbiamo riprendere la strada giusta per raggiungere questo traguardo primario in grado di dare solidità al club. Per riuscirci, dobbiamo vincere domenica senza commettere errori individuali che possono farci prestare il fianco agli avversari in modo gratuito. Si perdono punti di riferimento importanti quando manchi di concentrazione e mentalità. Si deve recuperare la fisionomia del nostro gioco con un furore agonistico diverso ed una fame di voler diventare protagonisti, di volersi mettersi in gioco. Ho dei calciatori per fare delle partite importanti. A mio avviso dobbiamo solo recuperare mentalità e fame. Ognuno di noi deve dare di più per tornare protagonisti”.

La delusione delle ultime settimane del mister: “E’ normale che l’eccellente partenza che abbiamo fatto possa aver fatto pensare altro. Abbiamo la consapevolezza di avere un bel gruppo. A fine anno vedremo se saremo stati competitivi come quella Turris oppure no. Gli strumenti per provare a migliorarsi ci sono”.

Sulla possibile difesa a 4: “In generale i moduli non ti portano a vincere o perdere, ti portano ad avere un’identità di squadra. Quello che manca è la fame, la mentalità, la determinazione, la voglia di emergere, il furore agonistico. Se mancano queste qualità, puoi giocare a tre, quattro, cinque in difesa, il gol lo prenderai sempre. Abbiamo sofferto molto a Taranto, ho visto situazioni in cui siamo andati in difficoltà addirittura in tre contro uno. Una roba da rabbrividire dal punto di vista individuale, delle marcature e delle scalate.

I momenti di Guida, Giannone e Maniero

Il tecnico dei corallini ha poi parlato delle possibilità di titolarità per Guida: “Guida a Taranto si è comportato bene. E’ entrato in un momento non bello per il comportamento della squadra, gli attaccanti se non sono supportati dal lavoro di squadra non giocano bene. Da questo punto di vista, ho scelto di togliere proprio Nocerino perché non era supportato dalla squadra. Eravamo in sofferenza e dovevamo intervenire. Questo però, lo sottolineo, non vuol dire in alcun modo bocciatura o altro”.

Su Giannone e Maniero invece: “Abbiamo recuperato Riccardo. Per quanto riguarda Luca, credo serva ancora una settimana per rivederlo nuovamente con noi. Sta facendo delle terapie per rientrare il prima possibile e darci una mano”.