La Juve Stabia conquista il derby, la Turris crolla 1-2

Il derby del Liguori viene conquistato dalla Juve Stabia di mister Pagliuca. In un clima incandescente gli ospiti indirizzano subito la sfida segnando dopo pochi minuti con Erradi. Nella ripresa succede di tutto, prima Mignanelli raddoppia e poi Pugliese accorcia. Nel finale la Turris ha la grande chance di pareggiarla ma De Felice si fa ipnotizzare dagli undici metri. Gli ospiti dunque continuano a volare in classifica sempre più al primo posto, la Turris rimane arenata a 13 punti.

Al 6’ la Juve Stabia sfiora subito il vantaggio con Bellich che indisturbato in area colpisce il palo pieno ma al 9’ la Juve Stabia passa in vantaggio con Erradi che di sinistro dal limite supera Fasolino. Al 11’ Candellone ha l’occasione per lo 0-2 ma fallisce clamorosamente a tu per tu col portiere. D’Auria prova a dare la scossa ai suoi qualche minuto dopo ma Thiam blocca. Al 28’ episodio dubbio in area di rigore stabiese con un colpo di mano netto su palleggio di Maniero ma l’arbitro lascia correre tra le proteste del pubblico di casa. La partita scorre sotto un incessante pioggia fino al 45’ quando Miceli si vede sventolare in faccia il secondo giallo e saluta anzitempo il derby.

La ripresa si apre con il raddoppio ospite con un eurogol di Mignanelli che di sinistro da fuori area in contropiede buca Fasolino. Al 64’ la Turris dal nulla riesce a dimezzare lo svantaggio con Pugliese che su cross di Cum batte Thiam. La Turris ci crede e al 79’ dopo tanti tentativi senza fortuna guadagna un rigore per fallo di Leone su Nocerino. Dal dischetto si presenta De Felice che si fa ipnotizzare da Thiam. Nel finale la Turris prova l’assalto disperato ma l’uomo in meno incide e i corallini non riescono mai a creare pericoli e dopo sei minuti di recupero l’arbitro cala il sipario sul derby.