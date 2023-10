Turris-Giugliano, dove vedere la partita in TV e in streaming

Oggi pomeriggio alle 18:30 all’Amerigo Liguori andrà in scena la sfida tra Turris e Giugliano. Per i corallini c’è l’obbligo di vincere per cancellare le sconfitte contro Juve Stabia e Taranto, come ha annunciato anche mister Caneo in conferenza stampa. Dall’altra parte i gialloblu di Bertotto che vogliono iniziare a raccogliere punti pesanti per migliorare una classifica che è lontana dalle aspettative di inizio campionato. Due squadre che dunque vogliono migliorare un momento che non le vede sorridere, premessa dunque di una partita che regalerà gol e spettacolo per tutti gli spettatori.

Come e dove vedere Turris-Giugliano in tv e in streaming

Una classifica che sorride a metà ai corallini (visto che come ribadito dal tecnico Caneo l’obiettivo è la salvezza) visto il tracollo avuto nell’ultimo mese. La Turris per la prima volta in questa stagione si trova fuori dalla zona play-off, al dodicesimo posto con tredici punti. Dall’altra parte c’è invece il Giugliano che ha già cambiato una volta la guida tecnica per ridare linfa dopo un inizio da incubo. I gialloblu attualmente si trovano diciassettesimi in piena zona play-out con nove punti e un enorme problema nel trovare la via della rete. In vista del derby di domani pomeriggio ecco tutte le modalità per vedere la partita da casa:

–Diretta TV: su Sky Sport al canale 253 dalle 18:25 sarà possibile per tutti i possessori di un abbonamento a Sky visionare la partita in diretta e senza interruzioni pubblicitarie.

–In streaming: Sky Go, il servizio streaming di Sky, vi permetterà di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento SKY hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

–In streaming su NOW: il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.