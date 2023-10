Turris-Giugliano le probabili formazioni: Caneo punta su Maniero

Oggi pomeriggio alle 18:30 andrà in scena la sfida del girone C di Serie C tra Turris e Giugliano. I padroni di casa allenati da‎ Bruno Caneo hanno bisogno disperato di punti, dopo i due ko contro Juve Stabia e Taranto che hanno fatto scalare i corallini fuori dalla zona play-off (prima volta che succede da quando è iniziato il campionato. Dall’altra parte c’è il Giugliano di Bertotto che vuole trovare continuità dopo un inizio di campionato complesso e totalmente diverso rispetto alle aspettative di inizio stagione. Il diciassettesimo posto in classifica deve essere abbandonato il prima possibile dai gialloblu che vogliono riprendersi dopo un avvio di campionato da incubo.

Le probabili formazioni di Turris-Giugliano

Per mister Bruno Caneo c’è ancora qualche dubbio da limare. Come sempre sarà staffetta tra Fasolino e Pagno, con il secondo che potrebbe ritornare titolare. In difesa ritorna Miceli dalla squalifica che sarà affiancato da Frascatore e uno tra Cocetta e Maestrelli. A centrocampo non si tocca nulla, confermato il quartetto composto da Cum, Franco, Scaccabarozzi e Contessa. In avanti i dubbi sono vari, con Giannone out potrebbe tornare il duo D’Auria, Nocerino alle spalle della punta che dovrebbe essere Maniero (salvo imprevisti fisici dell’ultimo minuto).

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; D’Auria, Maniero, Nocerino.

Dall’altra parte il Giugliano di Bertotto ritorna con il suo classico 4-3-3. Il tecnico si affida alla classe di De Sena, vero trascinatore. C’è però qualche dubbio, il principale è legato in attacco tra Nocciolini e Bernardotto, col secondo favorito. In difesa rischia il posto Di Dio con Menna che darà filo da torcere fino all’ultimo. Pochi dubbi nel resto, Bertotto conferma gli uomini di mercoledì scorso contro il Crotone.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Yabre, Caldore, Berman, Di Dio; Gladestony, Berardocco, Vogiatzis; Bernardotto, Salvemini, De Sena.