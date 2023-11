Torre del Greco, le tartarughe in realtà non sono nate. Dalla stazione Dohrn: “Sono tutte morte”

Le due tartarughe Caretta caretta neonate e rilasciate in mare nei giorni scorsi non appartengono al nido di Torre del Greco deposto nel mese di agosto sulla Litoranea, ma ad un nido di Camerota. Lo smentita della notizia che era stata data dal sindaco corallino, Luigi Mennella, è stata data data da Fulvio Malfucci, tecnologo della Stazione Zoologica Anton Dohrn. Notizia che avevamo pubblicato anche noi di VesuvioLive.it, ritenendo affidabile la fonte.

Le uova di tartaruga deposte in Litoranea sono tutte morte

Fulvio Marfucci ha affermato: “Confermo che non si tratta di neonati del nido di torre del Greco. Per le restanti uova purtroppo le notizie non sono buone in quanto alla speratura condotta ieri sera sono risultate tutte morte. Mi dispiace ma è stato fatto il possibile per dare una possibilità a uova già condannate. Non abbiamo avuto successo, ma si è creato un grande interesse e abbiamo incontrato persone che hanno voglia di contribuire alla tutela della tartarughe e alla valorizzazione del proprio territorio. Sono certo che le tartarughe ci regaleranno altre gioie nel prossimo futuro”.

Un episodio che ha posto l’attenzione sulla salvaguardia delle tartarughe Caretta caretta

La notizia della schiusa aveva generato un senso di felicità nella cittadinanza torrese, ma purtroppo si è trattato di una fake news, diffusa per errore ed in buona fede. Resta però il dato positivo ed incoraggiante del grande interesse verso l’argomento, una vicenda che ha sicuramente contribuito a sensibilizzare e porre l’attenzione delle persone comuni verso le tematiche dell’ambiente, della salvaguardia del mare e delle specie protette.