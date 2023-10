Meraviglia a Torre del Greco: si schiudono le uova di tartaruga marina deposte sulla Litoranea

Si sono schiuse le uova di tartaruga marina Caretta caretta che erano state deposte sulla spiaggia della Litoranea di Torre del Greco. Un nido che era stato una meravigliosa scoperta nella città all’ombra del Vesuvio, un evento molto raro che ha suscitato la gioia di molti cittadini. Le uova erano state deposte nella notte tra il 7 ed 8 agosto 2023 e, a distanza di poco meno di tre mesi, i rettili hanno visto la luce ed hanno trovato la via del mare.

Si sono schiuse le uova di tartaruga marina deposte a Torre del Greco

Ad annunciare l’evento il sindaco Luigi Mennella: “Questa mattina sono stati portati in mare e hanno preso il largo i primi esemplari di tartarughe Caretta caretta nati dalla covata scoperta lo scorso agosto. Grazie per l’attività svolta dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn , dalla Capitaneria Di Porto Torre Del Greco e dal personale dell’ufficio Demanio del Comune”.

Il ritrovamento del nido

Nella notte tra il 7 e l’8 agosto, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Torre del Greco è stata allertata da un giovane frequentatore della litoranea torrese, circa la presenza di un esemplare femminile di tartaruga marina (della specie Caretta caretta), in prossimità del tratto di spiaggia in concessione al Lido del Sole.

Il personale di turno, che ha ricevuto la segnalazione, dopo aver invitato il segnalante a mantenersi a distanza, si è fatto descrivere il comportamento dell’animale, che, infatti, si era immerso nella sabbia, avendovi deposto le uova, praticamente tra gli ombrelloni della predetta struttura balneare, ove risultava ben visibile lo scavo effettuato. Nell’immediato e in piena notte, una pattuglia raggiungeva la zona interessata per delimitarla con nastro bicolore e cartellonistica, avvisando il titolare del lido di non toccare nulla, prima dell’intervento degli esperti.

La protezione delle uova

Il tratto di spiaggia è stato poi delimitato, prima di spostare il nido in una zona più riparata da eventuali mareggiate. Un’operazione che ha dato i propri frutti, vista la schiusa avvenuta nella giornata odierna.