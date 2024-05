Il brano che ha portato al successo Andrea Sannino, “Abbracciame”, è stato certificato disco di platino dalla FIMI: lo ha annunciato lo stesso cantautore, originario di Ercolano, attraverso i suoi canali social.

“Abbracciame” di Andrea Sannino è disco di platino

“Ho appena ricevuto una telefonata… c’è chi è abituato a questi riconoscimenti ma per me (e per tanti) che scrivo e che canto in napoletano, le cose non sono mai state facili… e vincere un platino per me è come un Oscar! Questo premio è vostro e i primi che ho pensato di avvisare con le lacrime agli occhi siete voi!“.

Con queste parole, un commosso Andrea Sannino ha voluto condividere sui social con tutti i suoi fan il traguardo del disco di platino, un riconoscimento che viene attribuito ai singoli che raggiungono le 100 mila copie vendute.

Il calcolo tiene conto anche dei dati ufficiali delle piattaforme di streaming e dei download digitali attraverso una conversione degli ascolti a pagamento che è variata durante gli anni insieme alle abitudini dei fruitori della musica, ormai sempre più fatta di bit scaricati e sempre meno di acquisto di dischi fisici.

20 milioni di stream, il successo nell’anno del Covid

Ma non è cambiato l’amore a prima vista del pubblico per il brano “Abbracciame”, scritto da Sannino e Mauro Spenillo nel 2014 ed inserito nell’album “Uanema!”: fin dal 2015 è stato ai primi posti delle classifiche di Spotify per i brani in napoletano e ad oggi conta oltre 20 milioni di ascolti.

Una struggente melodia con un testo magistrale in napoletano che è esploso come successo nazionale in quel maledetto 2020 segnato dalla pandemia da Covid-19, diventando uno degli “inni” più cantati dai balconi: proprio nei mesi in cui gli abbracci erano vietati ed il distanziamento sociale segnava per sempre le vite di tutti. In quell’anno, infatti, “Abbracciame” raggiunse il traguardo del disco d’oro, portando Sannino verso il meritato successo.