VIDEO/ Osimhen vede Spalletti e si emoziona: la scena diventata virale tra i tifosi del Napoli

Tante emozioni durante la presentazione di “Sarò con Te”, il film che racconta l’incredibile scudetto conquistato la scorsa stagione dal Calcio Napoli al termine di una cavalcata che è stata definita “storica” da tantissimi addetti ai lavori. Alla presentazione hanno partecipato tutti i protagonisti, tra cui Luciano Spalletti e Victor Osimhen. I due sono stati protagonisti di un bellissimo siparietto, con l’attaccante che, visibilmente emozionato alla vista del suo ex allenatore, corre ad abbracciarlo prima di concedersi alle fotocamere dei giornalisti.

Osimhen-Spalletti, un rapporto enorme che ha reso Napoli campione

Il tutto si è consumato durante la presentazione del film. Mentre gli ospiti attendevano tra una chiacchiera e l’altra, ad un certo punto sbuca Luciano Spalletti. Il primo a notarlo è proprio l’attaccante nigeriano, che prima corre dall’allenatore con faccia entusiasta e poi si lascia andare ad un lungo abbraccio. Dopo qualche parola, l’ex allenatore del Napoli indica la telecamera e i due si concedono qualche scatto che rimarrà negli occhi dei tantissimi tifosi e certamente dei due protagonisti di questo splendido siparietto.

Il video è diventato velocemente virale su ogni piattaforma social. I tifosi azzurri sognano un ritorno di Spalletti, le immagini delle gesta degli oramai ex campioni d’Italia sono ancora impresse nelle menti e nei cuori dei tantissimi supporters che la scorsa stagione hanno potuto sognare ad occhi aperti. Vi ricordiamo invece che il film sullo Scudetto degli azzurri sarà visibile in tutti i cinema dalla giornata di domani 4 maggio. Per vederlo è consigliabila prenotare i biglietti: i posti per le prossime settimane sono pochissimi. Dopo la pellicola è stata annunciata anche una serie tv di quattro episodi.