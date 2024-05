La rivincita di Rudi Garcia: cacciato da Napoli adesso è il primo obiettivo del Bayern Monaco

Un’infinità di errori che hanno rovinato la stagione post Scudetto del Calcio Napoli. Tre cambi allenatori, la sfiducia di un popolo intero e un gruppo di calciatori che sembra essere il lontano parente di quello apprezzato e ammirato lo scorso anno. Per Aurelio De Laurentiis e il suo staff le colpe sono tante. Il tutto è iniziato dalla decisione di cacciare Rudi Garcia (che rimane il migliore dei tre allenatori per media punti) dopo la sconfitta in casa contro l’Empoli. Lo stesso francese però a pochi mesi dall’esonero è pronto a diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco.

Dal Napoli al Bayern Monaco, Garcia è pronto ad una nuova sfida

Era il 12 novembre, quando il Napoli in un piovoso lunch-match contro l’Empoli cade per 0-1 nel finale grazie ad un gioiello di Zurkowski. Partita che segnò la fine dell’avventura di Rudi Garcia sulla panchina azzurra, praticamente esonerato durante l’intervallo dopo la sfuriata negli spogliatoi del presidente De Laurentiis. Mai scelta fu più sbagliata: a dirlo è la media punti, dove il francese è in testa rispetto ai suoi successori: Mazzarri e Calzona (in attesa di vedere il finale di campionato).

Per Garcia, Monaco di Baviera può essere la rivincita contro chi l’ha cacciato troppo presto. Dopo le scuse social di tantissimi tifosi azzurri nei commenti sul profilo Instagram del tecnico, la tifoseria ha forse capito che Garcia non doveva essere abbandonato alle prime difficoltà e forse doveva essere accolto in estate con meno indifferenza per colpa della figura di Spalletti che era ancora nella mente dei tanti supporters. In Germania intanto tutti si aspettano il francese, il Bayern Monaco infatti dopo il no di Rangnick che resta alla guida dell’Austria, ha deciso di puntare sull’ex Napoli, come ha sottolineato anche l’Equipe nell’edizione odierna.