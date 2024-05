“Non volevo ucciderli, sono dispiaciuto per quanto avvenuto. Chiedo perdono a loro e alle loro famiglie, mi auguro che escano al più presto dall’ospedale, spero prima o poi di abbracciarli, chiedendo loro perdono”. Sono queste le parole pronunciate dal 17enne che nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio scorso ha accoltellato due ragazzi di 14 e 15 anni in un noto locale di Bagnoli, a Napoli.

Minorenni accoltellati a Bagnoli in gravi condizioni. “Chiedo perdono, Vorrei abbracciarli”

Ieri c’è stata l’udienza, alla presenza degli avvocati Antonella Senatore e Salvatore D’Antonio. Il giudice ha convalidato la misura cautelare e la custodia in carcere dell’indagato. L’autore dell’efferato gesto è figlio di un componente del clan Vanella Grassi del rione Berlingieri: è accusato duplice tentato omicidio.

Il titolare del locale, sconvolto da quanto accaduto, ieri ha dichiarato: “Non so se organizzeremo ancora queste feste per liceali. Sono sconvolto dalla scarsa considerazione per la vita altrui di questi ragazzi”.

Le condizioni dei due giovanissimi, che precedentemente erano stati dichiarati non in pericolo di vita, purtroppo secondo l’ultimo bollettino medico destano preoccupazioni. Uno dei due, operato per emorragia interna, è attualmente intubato. Il secondo, sempre in sala rianimazione, è stubato ma con ossigeno. La situazione è stata dichiarata ‘complessa’.