VIDEO/ Il regista di “Sarò con te” verso De Laurentiis: “Sei meglio come produttore che presidente del Napoli”

Sorrisi, scherzi e tante emozioni durante la presentazione del film “Sarò con te”. Nella giornata di ieri, squadra, protagonisti, addetti ai lavori e tanti ospiti si sono incontrati per l’anteprima del film che narra le gesta dell’incredibile Scudetto vinto nella scorsa stagione dal Calcio Napoli di Luciano Spalletti. Tanti siparietti, da quello tra il tecnico toscano e Osimhen, a quello tra De Laurentiis e il regista del film Andrea Bosello. Una battuta dello stesso Bosello nei confronti del presidente, durante i ringraziamenti prima dell’avvio della pellicola è però diventata rapidamente virale sui social e tra i tifosi azzurri, accolta con un sorriso da ADL.

Bosello scherza con De Laurentiis durante la presentazione del film sullo Scudetto del Napoli

Una battuta che ha fatto ridere tutti ed è diventata rapidamente virale su tutti i social e tra i tifosi del Napoli. Bosello nei ringraziamenti per questa bella esperienza si rivolge così verso il presidente De Laurentiis e tutta la platea: “Stare con la squadra in quella stagione è stata un’emozione enorme di cui mi vanterò per sempre. Ma è stato bello soprattutto stare con il presidente De Laurentiis, che come produttore sei meglio come presidente del Calcio Napoli”. Lo stesso De Laurentiis ha poi voluto subito ribattere tra le risate della platea dicendo: “E questo lo sapevamo”.

Il tutto si è poi chiuso con le risate generali della platea (piena di ospiti illustri): Bosello che ci ha tenuto più volte a ringraziare Spalletti e il suo staff per la disponibilità avuta nei confronti delle telecamere nel corso della stagione, anche nei momenti più concitati del campionato.