“Alberi per il futuro”, il M5S invita a creare nuove aree verdi in città: ecco come fare

Torna l’iniziativa “Alberi per il futuro”, che dal 2015 ha portato alla piantumazione di più di 60.000 alberi in oltre 250 comuni d’Italia: a Torre del Greco, il gruppo locale del Movimento 5 Stelle ha invitato la cittadinanza ad individuare nuove aree di piantumazione ed avviare l’iter autorizzativo per donare nuove mini aree verdi al territorio.

“Alberi per il futuro”, torna l’iniziativa per il verde cittadino

Il 21 novembre si festeggia la Giornata nazionale degli alberi: un’occasione speciale per riflettere sull’importanza di queste creature verdi nella nostra vita quotidiana e per riconoscere il loro valore cruciale per l’ambiente. Dal 2015, il M5S abbina a questa ricorrenza l’iniziativa “Alberi per il futuro”: nata tra l’Emilia-Romagna e la Lombardia, l’idea ha rapidamente preso piede in tutta Italia, portando alla piantumazione di più di 60.000 alberi in oltre 250 comuni.

Un momento comunitario, di aggregazione e sensibilizzazione, nella quale si invita la cittadinanza ad attivarsi per la ricerca di aree che possano ospitare nuovi alberi, avviare l’iter burocratico che consenta la piantumazione e la cura di questi ultimi e contribuire in vari modi al loro benessere. Infatti, è necessario richiedere l’autorizzazione all’Assessorato all’Ambiente del comune per le aree pubbliche o il consenso del proprietario del terreno per le aree private. Successivamente, è necessario procurare le piante, il materiale per l’eventuale protezione delle aree e provvedere materialmente alla piantumazione.

Piantare alberi ha effetti positivi su tantissimi aspetti della vita. In questo periodo così minacciato dall’inquinamento, piantare alberi ci aiuta a migliorare la qualità dell’aria, a contrastare le ondate di calore e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Aiuta a mantenere sani gli habitat e la biodiversità, combatte il consumo di suolo, l’inaridimento e il degrado.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Appello del M5S: piantiamo nuovi alberi, ma è necessario curarli

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Torre del Greco si è attivato per raccogliere le segnalazioni sugli eventuali luoghi dove ospitare nuovi alberelli, che saranno piantati nei giorni del 25 e 26 novembre previa approvazione comunale: un appello alla cittadinanza ad inviare segnalazioni e a mettersi in moto per migliorare il benessere cittadino.

Ma per una buona riuscita dell’iniziativa è necessario che l’impegno dei cittadini sia continuo, anche dopo l’evento di piantumazione: Infatti, per far sì che gli alberelli crescano, le annaffiature sono fondamentali specialmente durante i periodi meno piovosi, altrimenti gli alberi piantati moriranno. Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile visitare il sito: www.alberiperilfuturo.it.