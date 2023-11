ULTIM’ORA. Incidente a Torre del Greco, scontro tra auto e scooter: ragazzo ferito a terra

Traffico in tilt in via De Gasperi, a Torre del Greco, interessata da un incidente avvenuto pochi minuti fa, a seguito di uno scontro che sarebbe avvenuto tra una automobile e uno scooter. Non sono ancora noti i dettagli dello scontro ma, stando alle prime indiscrezioni, un ragazzo sarebbe rimasto ferito.

Incidente in via De Gasperi a Torre del Greco: ragazzo ferito

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ed è atteso l’arrivo delle forze dell’ordine che effettueranno i rilievi del caso. Ciò che è certo è che lo schianto ha causato il ferimento di un ragazzo, che si trovava alla guida del suo scooter per poi balzare a terra a seguito dello schianto.

Sarebbe, così, rimasto disteso sul suolo, attirando l’attenzione dei cittadini presenti sul posto che hanno assistito alla scena e si sono subito precipitati verso di lui per fornirgli i primi soccorsi e allertare tempestivamente il 118.

Secondo le informazioni raccolte sul luogo del sinistro da Vesuvio Live, a causare la caduta del giovane potrebbe essere stata una manovra dell’auto coinvolta, probabilmente un’inversione tentata dal conducente che non si sarebbe accorto dell’arrivo dello scooter, finendo per colpirlo. Attualmente, tuttavia, nulla è stato ancora accertato sulle modalità dell’incidente.

In zona si è formata una lunga coda di traffico in quanto gli altri conducenti hanno lasciato i loro veicoli per fermarsi ad assistere il giovane, in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Il giovane è cosciente ma dolorante, probabilmente a causa delle lesioni riportate urtando sull’asfalto.