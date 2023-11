Natale 2023 a Torre del Greco, inizia la magia: tra mercatini, trenino e tanti eventi

Torre del Greco si prepara a celebrare il periodo più magico dell’anno lanciando un programma di eventi dedicati che, tra le altre cose, prevede l’apertura di mercatini, il passaggio di un trenino e tanti spettacoli: è quanto previsto dalla delibera approvata, durante l’ultima seduta di giunta, dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Natale 2023 a Torre del Greco: tra mercatini, trenino e spettacoli

La delibera stabilisce le linee di indirizzo per il Natale 2023 nella città corallina, firmate dal primo cittadino e approvate dall’esecutivo prima di essere inoltrate al dirigente Gennaro Russo. Al momento le iniziative non sono state ancora definite ma il sindaco Mennella ha già fornito alcune anticipazioni in merito.

Nello specifico, il primo cittadino con questo atto deliberativo ha ritenuto “di dover fornire delle indicazioni di massima sulle iniziative da realizzare, tenendo conto dell’utilità sociale, dell’ampiezza e della qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo della valorizzazione culturale e territoriale quali mercatini di Natale, trenino lungo le strade del centro cittadino, rappresentazioni teatrali itineranti in location da definire, concerti e rappresentazioni da tenersi nelle chiese cittadine, spettacoli musicali, di prosa e balletto in location da definire, filodiffusione per le vie cittadine”.

LEGGI ANCHE

A Torre del Greco apre il Villaggio Incantato di Babbo Natale: è tra i più belli d’Europa

Villaggi e Mercatini di Natale 2023: i più belli da vedere a Napoli e in Campania

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale, che si legano al lancio del cartellone di eventi natalizi, si colloca “quello di funzione di promozione, realizzazione, coordinamento e supporto di eventi che favoriscano la crescita culturale dei cittadini e offrano momenti socio-ricreativi e di attrazione turistica“.

Quanto alla componente spettacolare, si sottolinea che “la programmazione deve prevedere proposte musicali/culturali eterogenee al fine di massimizzare la soddisfazione del pubblico e di offrire un maggiore arricchimento culturale. Dovrà essere privilegiata la valenza qualitativa della proposta, con particolare attenzione alla espressione artistica. Ogni iniziativa proposta dovrà essere corredata da un adeguato piano di comunicazione”.