Villaggi e Mercatini di Natale 2023: i più belli da visitare a Napoli e in Campania

In vista delle imminenti festività che chiuderanno il 2023, sono stati già confermati diversi eventi di Natale e i tipici mercatini che avranno luogo in Campania, da Napoli a Benevento, a partire dal mese di novembre. Di seguito si riportano tutte le iniziative a tema già annunciate.

Eventi, villaggi e mercatini di Natale 2023 in Campania

Mercatini di Natale a Pietrarsa

Il Museo Ferroviario di Pietrarsa aprirà le porte dei Mercatini di Natale il 2 dicembre e si finirà direttamente nel 2024. Bambini e genitori potranno partecipare al fantastico spettacolo organizzato all’ex opificio borbonico fino al 7 gennaio. Lo scorso fu un anno record. Infatti Babbo Natale, gli elfi ed i tanti artigiani accolsero ben 111.000 entusiasti visitatori.

Christmas Village a Napoli

Christmas Village a Napoli. Dal 7 al 30 dicembre torna Christmas Village, il villaggio di Natale allestito presso la Mostra d’Oltremare che accoglierà i visitatori in un percorso costellato di luminarie e luci scintillanti, tra addobbi, casa di Babbo Natale, pista di pattinaggio e tanto altro.

Christmas Dreams

Christmas Dreams. Apre il 18 novembre Christmas Dreams, l’incantevole villaggio di Natale che sarà allestito nell’Area Spettacoli del Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli, pronto ad accogliere grandi e piccini fino al 6 gennaio 2024. Uno spazio di oltre 3000 mq che ospiterà mercatini, giostre e luminarie tra spettacoli di animazione, iniziative ed eventi completamente gratuiti, con una delle ruote panoramiche più alte d’Europa.

Mercatini di Natale al Castello di Limatola

Mercatini di Natale al Castello di Limatola. Torna la magia dei Mercatini di Natale al Castello di Limatola che quest’anno saranno inaugurati dal 10 al 12 novembre e torneranno ad accogliere i visitatori ininterrottamente dal 17 novembre al 10 dicembre 2023. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo che si tiene ogni anno tra le sale della suggestiva residenza medievale, situata tra le province di Benevento e Caserta.

Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore

Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore. Si avvicina il periodo più magico dell’anno portando con sé il lancio dei primi eventi natalizi: a partire dal 18 novembre,e fino al 17 dicembre, al Castello dell’Ettore, incastonato nell’incantevole borgo di Apice Vecchia (Benevento), avrà inizio la quinta edizione dei Mercatini di Natale che si preannuncia ricca di novità.

Mercatini di Natale al Castello di Gesualdo

Natale al Castello di Gesualdo. Il Castello di Gesualdo, in provincia di Avellino, torna a vestirsi a festa a partire da novembre con l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale e i tradizionali mercatini: a partire dal giorno 24 e fino al 7 gennaio 2024, dal venerdì alla domenica, sarà possibile perdersi in un luogo incantevole, respirando a pieno l’atmosfera natalizia.

Mercatini di Natale di Caposele

Mercatino di Natale di Caposele. In occasione delle festività in Campania torna il Mercatino di Natale di Caposele, in provincia di Avellino, con l’accensione delle luminarie dell’albero più grande d’Europa. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo natalizio che si terrà nelle date del 2-3 e 9-10 dicembre 2023.

Chocoland Christmas Edition

Chocoland Christmas Edition. Seconda tappa a Napoli per Chocoland, la grande fiera del cioccolato che, dal Vomero, si sposta in piazza Municipio dando il via alla Christmas Edition: si tratta di uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza, giunto alla sua seconda edizione, che inonderà di prelibatezze il centro partenopeo dal 15 al 19 novembre 2023, con un programma ricco di intrattenimento. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Luci d’artista a Salerno

Luci d’Artista a Salerno. Dopo l’avvio delle installazioni, è stata ufficializzata la data di inaugurazione di Luci d’Artista 2023, uno degli eventi natalizi che illumina ogni anno la città di Salerno attirando cittadini, visitatori e turisti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo: le luminarie, quest’anno, saranno accese per la prima volta il 24 novembre.

Luci d’artista a Bacoli

Luci d’Artista a Bacoli. In vista del Natale, Bacoli torna ad accendersi con le Luci d’Artista 2023 che trasformeranno la Villa Comunale in un suggestivo villaggio natalizio, tra luci e scenografie d’eccezione. Ad annunciarlo è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.