Mercatini di Natale al Castello Mediceo: luci e stand nel gioiello del Vesuviano

Dal 2 al 17 dicembre 2023 tornano i Mercatini di Natale a Palazzo Mediceo di Ottaviano, il gioiello situato alle pendici del Vesuvio.

Mercatini Natale Palazzo Mediceo: magia nel gioiello di Ottaviano

Lo storico maniero della cittadina vesuviana sarà invaso di stand, dando vita ad una vasta esposizione di specialità tipiche del territorio e prodotti dell’artigianato locale. Il tutto in uno scenario suggestivo, tra i cortili della dimora illuminata a festa.

La legalità sarà una delle caratteristiche più importanti dei Mercatini a Palazzo Mediceo, grazie alla presenza tra gli espositori dei rappresentanti della Fondazione Polis, lo strumento operativo della Regione Campania per il riutilizzo dei beni confiscati alla camorra e l’aiuto alle vittime innocenti della criminalità.

La Fondazione Polis avrà uno spazio tutto suo dove saranno posizionati i prodotti coltivati nei beni confiscati, mettendoli a disposizione dei visitatori che vorranno acquistarli. Un’iniziativa che sfrutta le festività natalizie per veicolare un messaggio di legalità e rispetto per le regole.

“Siamo orgogliosi di ospitare la Fondazione e di contribuire a diffondere i messaggi di legalità e rispetto delle regole. I Mercatini a Palazzo Mediceo si arricchiscono giorno dopo giorno di novità e iniziative“ – ha commentato il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti.

Al momento sono ancora disponibili strutture per artigiani, commercianti, hobbisti e ristoratori intenzionati a partecipare all’evento come espositori. Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare gli addetti al numero 081 828 0224. Sul sito del Comune di Ottaviano, inoltre, è possibile consultare il bando e gli allegati per inviare l’istanza di partecipazione che, a seguito di una eventuale conferma, sarà seguita dall’assegnazione di una apposita postazione.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Mercatini di Natale a Palazzo Mediceo;

Dove: Palazzo Mediceo, Ottaviano, in provincia di Napoli;

Quando: dal 2 al 17 dicembre 2023.