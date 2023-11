Natale 2023 a Sorrento: 3 mesi di eventi tra luci, concerti e villaggio di Babbo Natale

Parte il 24 novembre 2023 la quindicesima edizione di M’Illumino d’Inverno, la kermesse che in occasione del Natale regalerà a cittadini e turisti tre mesi di appuntamenti con oltre 100 eventi in programma fino al 21 gennaio oltre alle splendide installazioni di luci che trasformeranno il centro cittadino in un posto magico.

Natale 2023 a Sorrento: magiche luci e tanti eventi

Musica e tradizioni, fede e solidarietà, teatro e cinema, arte e danza, gusto e folclore, saranno gli ingredienti principali dell’edizione 2023 della kermesse, promossa dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Regione Campania e la Fondazione Sorrento.

La manifestazione prenderà il via ufficialmente il 25 novembre, alle 18, con l’accensione del grande albero di Natale in piazza Tasso e delle scenografiche luminarie. Dal 24 al 26 spazio allo shopping con offerte dedicate nei negozi del centro, in occasione del Black Friday, e spettacoli in vari punti della città.

Ampio spazio anche al cinema con proiezioni gratuite e tanti appuntamenti dedicati agli appassionati di cinema. Non mancheranno grandi nomi della scena musicale: dal 30 novembre al 2 dicembre, dalle 20:30, avrà inizio dodicesima edizione di Suoni Divini con i concerti di GnuQuartet, Ilaria Pilar Patassini e Tiromancino che si terranno rispettivamente il 30 novembre, l’1 e il 2 dicembre.

Dal 18 al 20 dicembre torna anche Sorrento Jazz, ospitato nelle rinnovate sale del teatro Tasso con ospiti d’eccezione: tra questi Sergio Cammariere e il suo quartetto. Altri tre giorni di concerti, tra teatro Tasso, Circolo dei Forestieri e Hotel Excelsior, saranno dedicati al ricordo del grande tenore Enrico Caruso. Il 4 gennaio alle 21, ancora al teatro Tasso, si terrà il concerto di Enzo Gragnaniello. L’attore Enzo De Caro sarà invece protagonista il 14 gennaio con la commedia Non è vero ma ci credo.

Il 3 dicembre apre al pubblico il Villaggio di Natale, allestito in Villa Fiorentino, dove fino a 26 dicembre i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e tanti altri personaggi. Sempre dedicato ai bambini, per tutto il mese di dicembre, lo speciale Christmas Train che attraverserà il centro e tutte le frazioni, per raccogliere le letterine indirizzate a Santa Claus.

Tra fede e solidarietà, sarà possibile visitare anche due presepi viventi, uno a Casarlano e uno nei giardini della Cattedrale. Quattro gli appuntamenti di Natalèa per i borghi e le marine, la rassegna di teatro e musica che partirà il 3 dicembre e vedrà la partecipazione, con l’ultimo spettacolo del 21 dicembre, anche di Fabio Brescia.

Tanti anche gli eventi culinari da Chocoland, la grande fiera del cioccolato in programma dal 6 al 10 dicembre, al Sorrento Street Food Village 2023 con Apecar che offriranno pizze, panini, fritti e specialità dal 7 al 10 dicembre. La pizza sarà di nuovo protagonista il 24 dicembre alla pizzeria Da Gigino e l’8 gennaio alla pizzeria Da Michele con degustazioni gratuite. Il programma completo di M’Illumino d’Inverno è consultabile sul sito del Comune di Sorrento.