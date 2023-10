Quando ci sarà il Black Friday 2023: la giornata dedicata agli sconti nei negozi e online

I saldi estivi sono ormai terminati e gli amanti dello shopping si stanno già chiedendo quando ci sarà il Black Friday 2023, la giornata dedicata a sconti e promozioni speciali che, sulla scia della tradizione americana, che quest’anno in Italia si terrà nella data del 24 novembre.

Sconti, quando ci sarà il Black Friday 2023: c’è la data

Black Friday tradotto dall’inglese significa “venerdì nero” ed è il nome usato negli Stati Uniti per indicare il giorno successivo a quello del Ringraziamento che si celebra il quarto giovedì di novembre. Dal 1952, il venerdì che segue il Thanksgiving day è tradizionalmente considerato l’inizio della stagione degli acquisti natalizi per gli americani.

Un giorno dedicato allo shopping con l’inizio dei relativi saldi. Proprio in quella giornata, infatti, le grandi catene commerciali lanciano eccezionali promozioni, al fine di incrementare le proprie vendite facendo leva su scontistiche speciali.

Una tradizione che, ormai da anni, è entrata a pieno regime anche in Italia e proprio in corrispondenza dell’ultimo venerdì di novembre, non solo i negozi fisici ma anche quelli online riservano per i clienti offerte importanti. Basti pensare che anche Amazon, colosso del commercio online, aderisce al Black Friday.

La corsa agli acquisti, dunque, quest’anno è fissata per il 24 novembre. Sarà possibile acquistare a prezzi vantaggiosi prodotti delle più svariate categorie merceologiche: dall’elettronica, al settore della moda tra abbigliamento, accessori e intimo, passando per i reparti di salute e benessere, pacchetti turistici, casa e arredamento.

Non mancheranno sconti nell’ambito dell’editoria, della telefonia, dei trasporti e tanto altro. Non essendoci nessun regolamento rispetto ai saldi, alcuni negozi potrebbero dare inizio al Black Friday molto prima del venerdì tradizionale.

Da alcuni anni, inoltre, il Black Friday è seguito il lunedì successivo dal Cyber Monday, il giorno dedicato agli sconti relativi principalmente ai prodotti tecnologici del settore elettronico, dunque riguardanti i settori telefonia, internet, hi fi, televisione, computer, dispositivi digitali e simili.