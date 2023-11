Apre la Città di Babbo Natale nel Napoletano tra luci e parco fiabesco: ingresso gratis

Dal 2 al 26 dicembre Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, torna ad ospitare La Città del Natale, uno dei grandi eventi del periodo che animerà di luci, magia e attrazioni gli spazzi di piazza della Libertà, largo Sandro Pertini e Parco Naturale del Comune. L’ingresso è gratis per tutti.

La Città del Natale a Sant’Antonio Abate: l’ingresso è gratis

Il villaggio natalizio aprirà le porte ai visitatori sabato 2 dicembre, a partire dalle 17, con la Christmas Parade (che sarà replicata tutti i weekend) e l’accensione dell’albero ad opera di Babbo Natale. Sarà, poi, accessibile tutti i weekend, dal venerdì alla domenica, ma anche nella giornata di giovedì 21 dicembre.

Il venerdì e il sabato l’ingresso sarà consentito dalle 16 alle 22, la domenica, invece, è prevista anche la fascia mattutina 10-13 seguita da quella pomeridiana 17-22. Il parco resterà aperto anche il giorno di Santo Stefano per il Gran Finale.

Sul posto sarà possibile perdersi tra gli stand del suggestivo Mercatino di Natale tra prodotti tipici di artigianato, specialità enogastronomiche, manufatti, accessori e addobbi originali. I più avventurosi potranno salire a bordo della grande ruota panoramica o sfidare i propri amici sulla maestosa pista di pattinaggio sul ghiaccio di 200 mq, al centro della grande piazza in Largo Sandro Pertini.

Non mancheranno spettacoli di magia o con bolle di sapone, incontri con Babbo Natale e i suoi elfi, mascotte tematiche, baby dance. Il tutto all’interno del Parco napoletano che, per l’occasione, assume le sembianze di un regno incantato, con scenografie e animazione a tema “favole” che daranno vita ad un vero e proprio Bosco delle Favole.

Al suo interno sarà possibile incontrare dal vivo i personaggi più amati delle favole. Installazioni in dimensioni reali contribuiranno alla creazione di veri e propri set scenografici dove saranno riprodotte le scene più belle e memorabili delle favole più note.

La Città del Natale a Sant’Antonio Abate: l’annuncio

“La Città del Natale torna a Sant’Antonio Abate, dal 2 al 26 dicembre, ad ingresso gratuito per tutti. Un programma di eventi straordinario è pronto a promuovere la tradizione della festa più sentita dell’anno. La collaborazione con l’associazione Napoli è, a cui abbiamo concesso il nostro patrocinio morale per la realizzazione dell’evento, conferma il valore di un progetto che, al termine, attribuisce il significato ‘insieme’ che merita. Un’esperienza coinvolgente che unisce le bellezze della comunità per celebrare la grandezza del Natale” – si legge nel post di Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate.

“L’intero intrattenimento offerto è una piacevole scoperta in cui si valorizza la tradizione senza rinunciare alle novità. In particolare, i più piccoli avranno numerose occasioni per vivere intensamente la meraviglia del Natale, con musical e spettacoli dal vivo dei loro youtubers preferiti“.

“Mercatini natalizi, stand gastronomici dai sapori tipici, ruota panoramica, pista di ghiaccio, giostre e tante altre novità vi aspettano. Tra queste un teatro tenda sarà il luogo perfetto per seguire tutte le attività in live, in cui potrete immergervi in serate di grande sogno e divertimento”.