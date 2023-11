In Campania apre La Vera Casa di Babbo Natale: tra le più belle e grandi di tutta Italia

Dal primo dicembre ad Agropoli, in provincia di Salerno, apre La vera casa di Babbo Natale, con un giardino incantato popolato dai personaggi Disney più amati di sempre. Il Parco comunale si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio pronto ad accogliere e sorprendere grandi e piccini. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo che, dal 2017 ad oggi, ha registrato la presenza di più di 20 mila persone.

La vera casa di Babbo Natale ad Agropoli con i personaggi Disney

All’interno del villaggio sarà possibile perdersi tra gli stand dei mercatini natalizi, godersi la pista di pattinaggio sul ghiaccio completamente ecologica e concedersi pause di gusto presso le postazioni food dedicate. All’ingresso saranno due simpatici elfi ad accogliere i visitatori per guidarli nell’incantato mondo del Natale.

I bambini potranno divertirsi all’interno dell’area giochi ma soprattutto prepararsi all’incontro più atteso dell’anno: quello con Babbo Natale, varcando l’ingresso della sua casetta in legno, visionando le suggestive stanze dell’abitazione, dall’Ufficio Postale alla Fabbrica di Giocattoli, fino a raggiungere dinanzi al suo trono, per abbracciarlo e scattare qualche foto.

Quella di Agropoli è una delle case di Babbo Natale più belle e grandi di tutta Italia, abitata dal simpatico “vecchietto” scelto come Babbo Natale d’Italia. Il tutto in una magica atmosfera con splendide luminarie allestite in ogni angolo del Parco. In occasione dei 100 anni della Disney, all’interno del magico villaggio prenderanno vita anche i personaggi Disney. Il 19 e il 26 novembre sono già in programma due sfilate di mascotte e principesse Disney in piazza Vittorio Veneto, dalle 11 alle 13.

Di seguito gli orari di apertura del parco: 1 dicembre dalle 17 alle 21; 2 e 3 dicembre dalle 17 alle 22; dal 4 al 7 dicembre e dall’11 al 14 dicembre dalle 15 alle 21; dall’8 al 10 dicembre, dal 15 al 17 dicembre e dal 18 al 23 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22; il 24 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; il 25 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 22; dal 26 al 30 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22; il 31 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20; dall’1 al 4 gennaio dalle 15 alle 21; dal 5 al 7 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.

L’ingresso è gratis per i bambini dai 0 ai 2 anni e per i diversamente abili con accompagnatori. I biglietti possono essere acquistati online, sulla piattaforma Eventbrite, ad un costo di 5 euro (+ 1,55 di eventuale commissione).