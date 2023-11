In Campania apre il Villaggio di Natale con luminarie record: c’è un tunnel da sogno

Il 30 novembre parte ufficialmente il programma Arienzo Christmas Village 2023, la rassegna di eventi natalizi che prenderanno vita all’interno di un vero e proprio villaggio di Natale allestito per l’occasione nella cittadina casertana e che accoglierà cittadini, turisti e visitatori fino al 7 gennaio.

Arienzo Christmas Village, villaggio di Natale e luminarie record

Il cartellone degli eventi, stilato dal Comune di Arienzo in collaborazione con la Pro Loco, prevede spettacoli di luci, concerti, incontri, sfilate e parate natalizie. Non mancheranno i tradizionali mercatini di Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il circo e il Luna Park. Ad incantare gli ospiti sarà anche un tunnel di luminarie da record.

Si parte il 30 novembre alle 19 con la parata di trampolieri, giocolieri e musicisti seguita dall’accensione delle luminarie che segneranno l’apertura del villaggio. In programma, il 2 dicembre alle 20, anche uno spettacolo di fontane danzanti in piazza Lettieri.

Ospite d’eccezione della serata del 7 dicembre è lo scrittore Maurizio De Giovanni che alle 18:30, nella chiesa dell’Annunziata, incontrerà i cittadini. Sarà l’8 dicembre che Arienzo si accenderà di magia con luminarie da record: in piazza Guida, dalle 19, sarà possibile assistere all’accensione dell’albero di Natale e all’esibizione del coro Gospel mentre in corso Europa, dalle 20, prenderà vita uno spettacolo di luminarie musicali, arricchito da uno straordinario tunnel luminoso.

Il 13 dicembre la giornata sarà dedicata alle celebrazioni in onore di Santa Lucia e il 16 l’Istituto Galilei darà il via al presepe vivente. Il 17 è in programma la notte dei musei e degli artisti di strada mentre nel giorno di Natale meravigliosi carri gireranno per tutta la città. Non mancheranno iniziative per i giorni di Santo Stefano, Capodanno ed Epifania. Il programma completo è consultabile tramite la locandina diffusa sui social dal sindaco Giuseppe Guida.