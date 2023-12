In Campania si accende l’Albero più grande d’Europa: via ai mercatini a ingresso gratis

Inizia sabato 2 dicembre il magico Natale di Caposele, in provincia di Avellino, con l’undicesima edizione dei Mercatini di Natale e l’accensione dell’Albero dei record, l’abete greco ultracentenario nonché il più grande d’Europa. Un’atmosfera magica che darà il via al ricco cartellone di eventi a ingresso gratis che oltre a portare gioia e allegria promuoveranno temi importanti legati alla prevenzione dei tumori e alla ricerca medico-scientifica.

Mercatini di Natale a Caposele: c’è l’albero più grande d’Europa

La cerimonia di accensione dell’enorme albero segnerà ufficialmente l’inizio delle festività con un messaggio di speranza e coraggio. Quest’anno la cerimonia sarà presenziata da un ospite d’eccezione: il pittore Fernando Alfonso Mangone che omaggerà l’associazione Un Albero per Tutti con un’opera, contribuendo generosamente alla lotta contro il cancro.

Alto oltre 30 metri, l’enorme albero sarà illuminato da dicembre a gennaio, conquistando cittadini, visitatori e turisti. Situato in piazzetta delle Sorgenti, direttamente sulle falde del Sele, il maestoso abete domina e troneggia il paesaggio della suggestiva cittadina che sorge ai piedi del Santuario di S. Gerardo Maiella.

Addobbato con decori realizzati interamente a mano e con migliaia di luci led, l’albero si pone come simbolo di solidarietà e gioia, trasmettendo messaggi di speranza, proprio come insegna la sua storia. L’iniziativa, infatti, nasce nel 2012 dal desiderio di una giovane donna, affetta da un tumore al seno, di poter vedere il grande albero illuminato.

All’epoca non furono sufficienti il tempo e le risorse, ma una raccolta fondi spontanea ha reso possibile il tutto l’anno successivo. Da quel momento in poi la cittadina irpina si mette a disposizione della ricerca mostrando le sue bellezze e il suo abete greco. Ed è per questo che l’intero ricavato della kermesse con i mercatini viene devoluto all’associazione Un Albero per Tutti in beneficenza per i progetti di ricerca in onco-ematologia pediatrica della Fondazione Pausillipon Santobono.

Tante le tipiche casette in legno allestite sul posto che offriranno ai presenti un’ampia varietà prodotti artigianali, addobbi e oggetti natalizi, specialità enogastronomiche e prelibatezze del posto. Non mancheranno momenti di animazione, musica, concerti live e visite guidate.