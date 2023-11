In Campania si accende l’albero di Natale più grande d’Europa: tra mercatini e luminarie

In occasione delle festività in Campania torna il Mercatino di Natale di Caposele, in provincia di Avellino, con l’accensione delle luminarie dell’albero più grande d’Europa. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo natalizio che si terrà nelle date del 2-3 e 9-10 dicembre 2023.

Mercatino di Natale a Caposele con l’albero più grande d’Europa

L’associazione Un albero per tutti annuncia la XI edizione della manifestazione che quest’anno regalerà ben due weekend di magia a cittadini, turisti e visitatori. La cittadina irpina, infatti, custodisce l’albero di Natale più alto d’Europa, di circa 33 metri di altezza, che verrà ufficialmente illuminato il 2 dicembre alle 19:30.

Un enorme abete, tappezzato di addobbi realizzati artigianalmente, che non rappresenta soltanto il simbolo del Natale ma anche un inno alla speranza, alla forza, al coraggio di chi lotta quotidianamente e al ricordo di chi ormai non c’è più.

Passeggiando tra le vie del centro sarà possibile ammirare installazioni luminose e artistiche, come le immancabili mattonelle all’uncinetto utilizzate per allestire l’Albero di Natale dell’Amicizia ma anche il presepe e diverse altre decorazioni a tema che saranno installate lungo il percorso.

Non mancheranno stand enogastronomici, spazi espositivi dedicati all’artigianato, iniziative culturali e visite guidate. Per tutta la durata dell’evento si susseguiranno anche diversi momenti di intrattenimento per grandi e piccini tra musica live e animazione per i più piccoli.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Mercatini di Natale e accensione luminarie dell’albero più grande d’Europa;

Quando: 2 e 3 dicembre, 9 e 10 dicembre 2023;

Dove: Caposele, provincia di Avellino;

Contatti: 328 5365725 – 333 9238209.