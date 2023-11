In Campania c’è la Casa del Grinch: apre il Magico Parco del Natale tra luci e meraviglie

L’8 dicembre in Campania apre il Magico Parco di Natale: il grande villaggio allestito presso il Parco del Grassano, l’oasi naturalistica di San Salvatore Telesino (Benevento), che consentirà a grandi e piccini di perdersi tra gli stand dei mercatini, visitare la Casa di Babbo Natale e il regno del Grinch, il simpatico e scontroso peloso dell’omonimo film. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo festivo, in programma fino al 7 gennaio 2024.

Il villaggio di Natale al Parco del Grassano: c’è la Casa del Grinch

Nella splendida cornice del Parco, incastonato nella suggestiva Valle Telesina, prende il via la magia del Natale tra scenografiche luminarie natalizie, spettacoli per tutte le età, incontri con Babbo Natale e il Grinch, oltre ad una ampia area espositiva con artigiani locali e delizie culinarie.

Sarà possibile passeggiare per il Viale Incantato, visitare lo Zoo di Natale e il Laboratorio dei biscotti, fermarsi al Pozzo dei Desideri oppure salire a bordo del trenino natalizio Polar Express. Non mancherà uno spettacolare albero di Natale da ammirare insieme a tutta la famiglia.

Ricco anche il cartellone degli spettacoli tra artisti di strada e street band itineranti, concerti natalizi, cori Gospel, show di magia. Il 30 dicembre è in programma, alle 19:30, la performance di cabaret di Antonio Manganiello. Il 7 gennaio, invece, si terrà il Cristina D’Avena Tribute con la Lotteria di Willy Wonka e la Fabbrica del Cioccolato.

Per accedere al Parco è necessario munirsi di un biglietto d’ingresso (acquistabile sul sito ufficiale o direttamente sul posto). Di seguito i costi: 5 euro ingresso mattina (dalle 10:30 alle 14:30 con uscita entro le 16); 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini al di sotto dei 120 centimetri d’altezza per l’ingresso pomeridiano (dopo le 16).

L’ingresso è gratis per i bambini al di sotto dei 75 cm e per i disabili con tesserino. L’ingresso ridotto al costo di 5 euro vale anche per i residenti che potranno acquistare il ticket solo presso la biglietteria del Parco. Sono previste tariffe agevolate per agenzie di viaggio e istituti scolastici.