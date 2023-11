Apre il Giardino Incantato più grande del Napoletano tra luci e Babbo Natale: è gratis

In vista del Natale, Bacoli torna ad illuminarsi con l’accensione delle Luci d’Artista: all’interno della Villa Comunale è stato allestito un Giardino Incantato, di oltre 10 mila metri quadrati, tra i più suggestivi e grandi dell’intero Napoletano. Stando a quanto annunciato dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, sarà inaugurato la prossima settimana con un evento d’eccezione.

Natale 2023, a Bacoli un enorme Giardino Incantato di luci

“E’ quasi pronto e sarà il più grande di sempre. Stiamo allestendo oltre 10.000 mq di Giardino Incantato per un Natale da favola. Un’area verde enorme, affacciata sul lago Miseno, nel cuore della città. La Villa Comunale sarà addobbata per più di 11.300 mq. Non era mai accaduto prima. Sarà completamente libera e gratuitamente accessibile a tutti. Alle porte del corso storico, il centro commerciale pedonale ed a cielo aperto del nostro paese” – ha annunciato, attraverso i social, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Per le imminenti festività è atteso, dunque, il ritorno delle scenografiche luminarie nella Villa Comunale di Bacoli, tra splendide installazioni a forma di animali e personaggi natalizi. Un enorme Babbo Natale luminoso, inoltre, accoglierà i visitatori, sorprendendo i più piccoli.

“Già adesso, passeggiando lungo i viali della Villa, si possono ammirare le tantissime decorazioni. Orsi polari, pupazzi di neve, renne, marmotte, cagnolini. E poi Babbo Natale, le casette, gli elfi, le giraffe, gli elefanti, gli asinelli, addobbi, stelle e fiocchi. C’è davvero di tutto. Le inaugureremo la prossima settimana e sarà festa grande, soprattutto per i nostri bambini” – ha continuato.

“Sono già numerose le famiglie, e tante comitive, da tutta la Campania che si preparano a raggiungere Bacoli per scoprire il Giardino Incantato. E‘ tra i più grandi, completamente gratuito, della provincia di Napoli. Così dimostriamo che siamo in grado di vivere di turismo, tutto l’anno. Sappiate che le sorprese sono appena iniziate, presto sveleremo tutte le novità per il Natale” – ha concluso.