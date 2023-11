In vista del Natale, Bacoli torna ad accendersi con le Luci d’Artista 2023 che trasformeranno la Villa Comunale in un suggestivo villaggio natalizio, tra luci e scenografie d’eccezione. Ad annunciarlo è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

Luci di Natale a Bacoli 2023: la Villa Comunale si riempie di magia

“Sarà uno spettacolo! Luci d’Artista alla Villa Comunale. Torna la meraviglia del Natale, Bacoli avrà un giardino incantato, affacciato sul lago Miseno. E’ tutto pronto per l’allestimento, per la gioia dei nostri bambini, delle famiglie, dei cittadini e delle migliaia di turisti che affolleranno la nostra città” – ha comunicato il primo cittadino attraverso i social.

Anche per le imminenti festività, dunque, si attende il ritorno delle luminarie nella Villa Comunale di Bacoli con l’accensione di installazioni a forma di personaggi, slitte e alberi luminosi che sorprenderanno grandi e piccini, catapultandoli in un percorso da sogno.

LEGGI ANCHE

Apre l’enorme Villaggio di Natale a Napoli: tra luci, Babbo Natale, spettacoli e fuochi

A Napoli è già Natale con Chocoland Christmas: la festa del cioccolato a ingresso gratis

“Fu un’idea che ci inventammo nelle festività natalizie del 2015 per raccontare quanto era possibile vivere di turismo non solo in estate ma anche in inverno, tutto l’anno, valorizzando non solo la spiaggia e il mare ma anche i siti archeologici e culturali. Fu un successo clamoroso. Vennero pullman di persone da tutta la Campania ed oltre. L’ultima volta che abbiamo trasformato la Villa Comunale di Bacolo in un incantesimo di luci fu prima della pandemia” – ha continuato.

“Adesso tornano le Luci d’Artista tra la pista ciclabile e il centro storico. Presto vi comunicheremo il giorno dell’accensione, la faremo tutti insieme. Viviamo tempi complicati che stiamo affrontando con determinazione ma i Campi Flegrei restano un luogo unico al mondo e Bacoli è tra le gemme più affascinanti”.

“Viviamola con cura, con passione. Investiremo i fondi che abbiamo recuperato dalla tassa di soggiorno, così inneschiamo un processo virtuoso che genera ricchezza per la popolazione, partendo dal turismo di qualità. Sarà un Natale magico, ricco di eventi e di tante sorprese. Tenetevi pronti, siamo appena all’inizio” – ha concluso.